Bakan Yumaklı: Su Kanunu TBMM'ye sunulacak

Bakan Yumaklı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıya başkanlık etti. Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Yumaklı, küresel iklim değişikliğinin su kaynaklarını tehdit ettiğini vurguladı. "Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi temiz su kaynaklarına erişim, günümüzde bir beka meselesi haline geldi. Ülke olarak bu anlayışla kritik adımlar atıyoruz. Büyüyen ekonomimiz ve artan üretimimizle tarım, sanayi, enerji, turizm ve diğer sektörlerde suya olan ihtiyacımız artıyor. Su kaynaklarımızı göz önünde bulundurarak çalışmalar yapıyoruz. Modern sulama sistemleri, yapay zeka destekli sulama otomasyonları, kuraklık tahmini ve erken uyarı sistemi, taşkın tehlike ve risk haritaları gibi çalışmalarımız bunlara örnektir. Su verimliliği seferberliğimizi, dünyanın örnek aldığı bir sorumluluk hareketine dönüştürme gayretimiz devam ediyor" dedi.

"KURAKLIKLA MÜCADELEDE ACİL ÖNLEM PLANI HAZIRLANACAK"



Bakan Yumaklı, toplantıda alınan kararları da açıkladı: "Taslak su kanunu ve taslak taşkın kanununa esas oluşturacak teknik çalışmaların nihai hale getirilerek TBMM'ye sunulması. Havza su kurullarında öne çıkan hususların takip edilmesi ve bir sonraki toplantıda Ulusal Su Kurulu'na bilgi verilmesi. Fırat-Dicle Havzası'nın iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkilerinin tespit edilmesi ve kuraklıkla mücadelede acil önlem planının hazırlanması. Afyonkarahisar'da yapılan yağmur suyu hasadı, kurakçıl peyzaj uygulamaları ve farkındalık oluşturulması gibi su verimliliği çalışmalarının illerde örnek uygulama olarak başlatılması. Diyarbakır'da başlatılan 'Su Gönüllüsü Gençler Sahada' girişiminin Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda tüm okullarda yaygınlaştırılması."

"8 GÖLÜMÜZ İÇİN KORUMA EYLEM PLANI HAZIRLANACAK"



Kuraklık riski altındaki göllere ilişkin eylem planlarının hazırlanması ve uygulamaya geçmiş ya da geçecek olan eylem planlarının bir sonraki kurula sunulması kararı alındığını belirten Bakan Yumaklı, "Eğirdir, Akşehir-Eber, Manyas, İznik, Burdur, Bafa, Beyşehir ve Tuz Gölü için koruma eylem planı hazırlanacak. Su stresi altında olan bir ülke olarak bu kararın önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Yeşil sahalarda, refüjlerde, peyzaj alanlarında, park ve bahçelerde kurakçıl peyzaj uygulamaları, gece sulaması ve arıtılmış atık suların yeniden kullanılmasını içeren 'Kurakçıl Peyzaj Uygulamaları Rehber Dokümanı'nın uygulanması ve Cumhurbaşkanımızın onayına sunulması. Bu karar, az su tüketen kurakçıl peyzajlara geçilmesiyle yüzde 80'e varan su tasarrufu sağlayacak. Ulusal su planı taslağının nihai hale getirilmesi ve bir sonraki toplantıda onaylanmak üzere kurula sunulması. Büyük Menderes, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz Sektörel Su Tahsis Planlarının onaylanması" dedi.

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"SU YÖNETİMİ STRATEJİLERİMİZİ SÜREKLİ OLARAK İYİLEŞTİRECEĞİZ"



Su konusunun küresel gündemde son yıllarda hiç olmadığı kadar yüksek düzeyde ve acil olduğunu belirten Bakan Yumaklı, "En üst siyasi açıklamalar da dahil olmak üzere çok sayıda etkinlik, inisiyatif, açıklama ve çağrı, su yönetimini ele almaktadır. Ülkemizde Ulusal Su Kurulu ile su yönetimine yön verecek bir yapının tesisi sağlanmıştır. Ancak, su ile ilgili müştereklerin ortak kurallar veya ortaklaşa kabul edilen kararlar doğrultusunda adil, akılcı ve etkin bir şekilde uygulanmasının sağlanması zaruridir. Bu sebeple, kurul marifetiyle, su yönetimi stratejilerimizi sürekli olarak iyileştireceğiz ve geliştireceğiz" dedi.