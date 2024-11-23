Bakan Yumaklı: Tarımdan ulaşıma güçlü bir Türkiye var

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AKP ilçe kongresinde konuştu. Yumaklı, "Tarımdan ulaşıma, milli sanayisinden dış politikaya kadar artık güçlü ve büyük Türkiye'nin nerelere geldiği noktasında hiç kimsenin herhangi bir tereddüdü yok" dedi.

Bakan Yumaklı, Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde AKP ilçe kongresine katıldı. Bakan Yumaklı, "Bugün ülkemizin etrafındaki güneyden kuzeye, doğusundan batısına kadar istikrarsızlık içerisinde olan halklar, milletler var. Bütün bunların ortasında Türkiye'nin durumundan bir adım geriye gitmemesi için büyük gayret var. Ekonomide iyiye gidişle ilgili sinyalleri görüyoruz. dedi.

Kastamonu'ya yapılan yatırımları anlatan Yumaklı, kente yönelik tarımsal desteklerin son 22 yılda 18 kat arttığını söyledi. Yumaklı, ahşap evlerde elektrikten kaynaklanan ciddi yangınlar çıktığına işaret ederek, "Sadece Pınarbaşı için söylemiyorum bunu. Kastamonu'nun bütün ilçeleri için söylüyorum. Orman İşletme Müdürlüklerine başvurun. Onlar size yüzde 20'si hibe, kalan yüzde 80'i de faiz uygulanmadan kredi verecek. Senede sadece bir kere ödeyeceksiniz. Bütün tesisatınızı değiştirmekle ilgili böyle bir kaynağa dahil olacaksınız" ifadelerini kullandı.