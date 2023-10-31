Bakan Yumaklı'dan Cumhuriyet Ormanları açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da Behiçbey Orman Fidanlık Müdürlüğü'nde düzenlenen '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Etkinlikleri Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 'Geleceğe nefes, Cumhuriyet'e nefes' mottosuyla yola çıktıklarını ifade eden Bakan Yumaklı, bu kapsamda, toplam 3 etkinlikle Milli Ağaçlandırma Günü'nün kutlanacağını ve 11 Kasım'da 81 ilde Cumhuriyet Ormanları'nın kurulacağını ifade etti.

"50 FARKLI TÜRDE ZARARLIYA KARŞI MÜCADELE YÜRÜTÜLÜYOR"

Hem orman çalışanlarına bir motivasyon kaynağı olması hem de ağaçlandırma faaliyetlerinin bir kurum tarafından değil, tüm vatandaşlar tarafından yapılmasının en büyük arzuları olduğunu belirten Yumaklı, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nü hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli etkinliklerle kutluyoruz. Ülkemiz Akdeniz iklim kuşağında yer alması nedeniyle küresel ısınmanın etkilerine en çok maruz kalan ülkelerden biridir. Küresel iklim değişikliğinden sadece tarım sektörü değil, aynı zamanda ormanlarımız ve ormancılık sektörümüz de önemli derecede etkilenmektedir. Büyük bölümü insan kaynaklı orman yangınları başta olmak üzere, çok sayıda hastalık ve zararlıların varlığı da ormanlarımız için önemli bir tehdittir. Orman yangınları, direk hayatın içinden olan bir konu olduğu için basında daha çok yer alıyor ancak ağaç zararlıları ve hastalıkları orman yangınlarından 5 kat daha fazla tahribata yol açmaktadır. Bu minvalde, her yıl ormanlarımızdaki 50 farklı türde zararlıya karşı biyolojik mücadele yürütüyoruz. Bu mücadelemiz kapsamında 54 üretim istasyonunda 8 farklı türde 650 bin faydalı organizma üretilerek ormanlarımıza salınmaktadır" dedi.

"YILIN İLK 10 AYINDA 2 BİN 430 ORMAN YANGINI MEYDANA GELDİ"

Bakan Yumaklı, son dönemde dünyanın birçok yerinde çıkan orman yangınlarının günlerce hatta aylarca yoğun şekilde müdahale edilmesine rağmen söndürülemediğini belirterek, şunları söyledi:

"O nedenle orman yangınlarının ilk anda tespiti ve hemen müdahalesi büyük önem taşıyor. Bakanlık olarak son dönemde hava, kara ve insan gücünde sağladığımız önemli artış ile yangınlara mücadele ediyoruz. Bu kapsamda; 24 uçak, 100 helikopter, 10 İHA, 4 bin 400 kara aracı, 776 kule, 25 bin kahraman orman işçimiz ve 118 bin aşan gönüllümüz ile yeşil vatanımızı 7/24 korumaktayız. Hava ve kara araçlarımızın yangınlara daha kısa sürede müdahalesi için havuz ve gölet sayımız 4 bin 630'a ulaşmıştır. Orman yangınlarına kara ve hava müdahale gücü bakımında dünyanın önde gelen ülkelerinden biriyiz. Orman yangınlarıyla mücadelede İHA kullanan Avrupa'da ilk, dünyada 2'nci ülkeyiz. Türkiye, Akdeniz ülkeleri ile kıyaslandığında yangınla mücadelede en başarılı ülkedir. Sağladığımız altyapı ile 45 dakika olan ilk müdahale süresini bu yıl 11 dakikaya kadar düşürmeyi başardık. Bu yılın ilk 10 ayında 2 bin 430 orman yangını meydana gelmiş, yangınlar 14 bin 250 hektar orman alanını etkilemiştir. Bu yangınlardan 546 tanesini İHA'lar tespit etti. Yani neredeyse 4 yangından birini İHA'lar tespit etti. 100 hektardan büyük alanı etkileyen 17 adet, 500 hektardan büyük alanı etkileyen 5 adet yangın meydana geldi. Orman yangınlarının hem ekolojik hem de ekonomik kayıplarını en aza indirmek için elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz."

"5 MİLYON 2023 FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURACAĞIZ"

Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla, 6 Kasım 2019 tarihinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildiğini anımsatarak, "İlan edildiği günden bu yana önemli etkinliklerle sadece ülkemizde değil, dünyada da ses getirecek organizasyonlarla ağaçlandırma gününü kutluyoruz. 2023 yılında, Milli Ağaçlandırma Günü'nde daha heyecanlıyız. Bu yıl toprakla buluşturacağımız her bir fidan bizlerin cumhuriyete ve değerlerine olan bağlılığının birer göstergesi niteliğinde olacaktır. Değerli arkadaşlar bu yıl büyük bir coşkuyla Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında 'Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes' mottosuyla yola çıkıyoruz. Bu kapsamda, toplam 3 etkinlik ile Milli Ağaçlandırma Günümüzü kutlayacağız. İlk olarak, 11 Kasım'da 81 ilimizde Cumhuriyet Ormanları kuracağız. İkinci olarak, Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında, 100 kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşuna 100 ağaç hediye ediyoruz. Kurumlarımız bu ağaçların 11 Kasım'da toprakla buluşmalarını sağlayarak bu seferberliğe katkı verecek. Üçüncü ve son olarak, 11 Kasım'da binlerce vatandaşımızla ülkemizin dört bir yanında oluşturacağımız 2023 fidan dikim yerinde 5 milyon 2023 adet fidanı toprakla buluşturacağız" ifadelerini kullandı.

"UZMAN KİŞİLERDEN OLUŞAN BİR ÇALIŞTAY GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Bakan Yumaklı, yangınlardan sonra dikilen ağaç türlerine ilişkin tartışmalarla ilgili de, "Çok çabuk yanacak ağaçları mı dikiyoruz? Ağaçlandırma metodolojimizde bir hata mı var? Bu konular zaman zaman gündeme geliyor. Bu tartışmayla alakalı bizler aralık ayının ilk yarısından hem Türkiye'den hem de çok kuvvetli muhtemelen dünyada bu konuda uzman olan kişilerden oluşan bir çalıştay gerçekleştireceğiz. Yani bunun bilimsel olarak Türkiye gündeminde artık insanların kafasında şüphe bırakmayacak şekilde netleşmesini istiyoruz. Bunun bilimsel bir zemine oturtulmasını istiyoruz" dedi.