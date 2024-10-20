Bakan Yumaklı'dan sert uyarı: Kaçak ava giden avlanır

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bakan Yumaklı'dan sert uyarı: Kaçak ava giden avlanır

Doğal yaşam alanlarının korunması ve sürdürebilirliği için kaçak avcılara göz açtırmayacaklarını belirten Bakan Yumaklı: Kaçak ava giden avlanır.”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gümüşhane'de kaçak avcılık yapan şüphelilerin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekipleri tarafından tespit edilip, cezai işlem uygulandığını belirterek, "Kaçak ava giden avlanır" dedi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kaçak ava giden avlanır. Gümüşhane'de yasak olan bölgede, yasaklanan av yöntemiyle yasak olan türü avlamaya çalışanlar, Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından tespit edildi, cezai işlem uygulandı. Doğal yaşam alanlarının korunması ve sürdürülebilirliği için kaçak avcılığa göz açtırmıyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)

Bakan Yumaklı'dan sert uyarı: Kaçak ava giden avlanır

Bakan Yumaklı'dan sert uyarı: Kaçak ava giden avlanır

Son Haberler
İtalya'da 5 bölgede turuncu alarm
İtalya'da 5 bölgede turuncu alarm
Mustafa Destici'den 4 günde mükemmel U dönüşü
Mustafa Destici'den 4 günde mükemmel U dönüşü
Dereye düşen köpek kurtarıldı
Dereye düşen köpek kurtarıldı
Adana'da dumanları göğü kapladı
Adana'da dumanları göğü kapladı
Muğla'da motosiklet şarampole yuvarlandı: 1 ölü
Motosiklet şarampole yuvarlandı