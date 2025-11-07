Geçtiğimiz günlerde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un isminin, Osmaniye’de yeni kurulan bir mahalleye verileceğinin duyurulmasının ardından Konyaspor da benzer bir adım attı.

YENİ TESİSLERE AHMET ÇALIK YERİNE MURAT KURUM'UN İSMİ VERİLDİ

Konyaspor'un yapımı büyük ölçüde tamamlanan yeni tesislerine daha önce söz verildiği üzere trafik kazasında hayatını kaybeden merhum futbolcu Ahmet Çalık'ın yerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un ismi verildi.

Konyaspor'un eski başkanı Fatih Özgökçen, geçmişte yaptığı açıklamada, “Yeni yapılacak tesise Ahmet Çalık adının verilmesini kararlaştırdık.” ifadelerini kullanmıştı. Ancak bu kararın hayata geçirilmemesi tepkilere neden oldu.

Yeni tesisin girişine “Murat Kurum Tesisleri” tabelası asılırken AKP Konya İl Başkanı ve eski Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ile Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, tesiste incelemelerde bulundu.

Bunun üzerine sosyal medyada Fatih Özgökçen'e Ahmet Çalık için verdiği söz hatırlatıldı.

ALTAY: 'POLEMİKLERLE UĞRAŞACAK VAKTİMİZ YOK'

Gelen tepkilerin ardından Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Konya ve Konyaspor olarak polemiklerle uğraşacak vaktimiz yok. Rahmetli futbolcumuz Ahmet Çalık da, Bakanımız Sayın Murat Kurum da Konya’nın ve Konyaspor’un değeridir. Enerjimizi şehrimiz ve takımımız için harcayalım. Konyaspor’umuza yeni tesislerimiz hayırlı olsun.”

BEKTAŞ: 'TESİSİN ADI AHMET ÇALIK OLSUN'

CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş da yeni tesislere Ahmet Çalık’ın isminin verilmesi çağrısında bulunarak, “Konyaspor’umuzun kimliğine ve tarihine uygun birçok isim varken; siyasi bir tercih yapılması ve aktif siyasi yaşamına devam eden bir siyasetçinin adının tesislere verilmesi en çok Konyaspor’a zarar verecek. Tesisin adı Ahmet Çalık olsun. Merhum futbolcumuzun hatırasını yaşatalım” ifadelerini kullandı.