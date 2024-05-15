Bakandan 'emekliye refah payı' açıklaması

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bakandan 'emekliye refah payı' açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ara zam yapılmayacağını bir kez daha yineledi. Işıkhan, ''Emekliye refah payı verilecek mi?'' soruyu da yanıtladı. İşte Vedat Işıkhan'ın yanıtı...

Asgari ücrete temmuzda zam yapılacak mı yapılmayacak mı? Bunun yanında da temmuz ayında enflasyon farkı alacak olan emekliye refah payı alacak mı almayacak mı? işte bu sorular Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a soruldu.

ASGARİ ÜCRETLİYE KARA HABER VERDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a yöneltilen asgari ücretliye zam yapılacak mı sorusuna yanıt verdi. İşte o yanıt yine aynı oldu. Asgari ücretliye kara haber veren Bakan Vedat Işıkhan, ara zam yapılmayacağını bir kez daha yineledi.

EMEKLİYE REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

Ekonomik verilerin iyiye gittiğini vurgulayan Bakan Işıkhan'a temmuz ayında enflasyon farkı alacak olan emekliye refah payı verilecek mi sorusu yöneltildi. İşte bu soru Bakan Işıkhan “Her şey için çok erken. Temmuz ayını bekleyelim.” diye yanıtladı. Soru netti ama cevap net değildi. Emekliye refah payı verilir mi verilmez mi belli değil. Sadece düşük emekli maaşı alanlara mı refah payı verilecek. Bakan bunu mu ima etti. Bakalım Temmuz'da bu sorunun yanıtı göreceğiz.

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