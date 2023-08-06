Bakandan tek cümlelik yanıt. Zafer Havalimanı'yla ilgili bakın ne dedi?

Kütahya'da kuş uçmaz Zafer Havalimanı bütçeye zarar yazmaya devam ediyor. CHP'li vekil bu konuyu Bakana sordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun tek cümlelik "Her şey usulune uygun" dedi. Soru soran CHP'li vekil bunun üzerine "“Bu cevap, Meclis’te temsil ettiğimiz yüce halkımızın aklıyla da alay etmektir” dedi.

Bakandan tek cümlelik yanıt. Zafer Havalimanı'yla ilgili bakın ne dedi?

Zafer Havalimanı hep bütçeye yazdığı zararla ilgili gündeme geliyor. İşte bu durum CHP'li vekil Meclis'e taşıdı. İlk beş yılda, işletmeci firmaya verilen yolcu garantisinden yüzde 96 daha az yolcunun kullandığı Zafer Havalimanı gündemden düşmüyor. Birgün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, yaşanan sapmanın neden ve sonuçlarını sordu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sorularla ilgisiz, tek cümlelik bir yanıt verdi. Köksal, Ulaştırma Bakanı Uraloğlu’na, “Zafer Havalimanı’nda yolcu sayısının beklentinin altında kalmasının gerekçesi nedir? Zafer Havalimanı inşa edilirken yolcu sayısı için sağlıklı bir etüt çalışması ve planlama neden yapılmadı? İlk beş ayda yüzde 96 sapma sizce nasıl açıklanmalı? Yolcu sayısının beklentiye ulaşmaması bütçeye de ağır yük getirecek ve ortaya büyük kamu zararı çıkacak? Bu zararı nasıl açıklayacaksınız?” sorularını yöneltti.

Bakan Uraloğlu, CHP’li Köksal’ın sorularına yalnızca tek cümle ile yanıt vermekle yetindi. Hiçbir soruya yanıt vermeyen Uraloğlu, “YİD projelerinde tüm iş ve işlemler, mevzuatına uygun olarak, uygulama sözleşmelerinde yer alan hükümler çerçevesinde yürütülmektedir” demekle yetindi.

Bakan Uraloğlu’nun kendisine gönderdiği yanıtı BirGün’e değerlendiren CHP’li Köksal, “Bu cevap, Meclis’te temsil ettiğimiz yüce halkımızın aklıyla da alay etmektir” dedi.

KUŞ UÇMUYOR

“Yapım maliyeti 2012 yılında 50 milyon euro olarak açıklanan ve 2012-2022 yılları için YİD modeli kapsamında yüklenici firmaya 59 milyon 676 euro garanti ödemesi yapılan, devir tarihi olan 2044 yılına kadar bu rakamın 208 milyon avroya çıkması beklenen Zafer Havalimanı’nda kuş uçmuyor” diyen Köksal, ayrıca şunları söyledi: “Bakan sorularımızı yanıtlamak yerine, ‘Her şey usulüne uygundur’ diyerek adeta geçiştirmiş. Bakanın verdiği cevap şunu göstermektedir ki bakanlık kamuyu bile bile zarar ettirecek sözleşmelere imza atmış, bu zararı önceden öngörmüş ve zararı aynı şekilde devam ettirmeye yönelik uygulamaları da sürdürecektir. Bu cevap göstermektedir ki bakanlık, YİD projelerini bilerek kamuyu zarara uğratacak şekilde hazırlamaktadır. YİD projelerinde tek kazançlı taraf, işletmecilerdir, kamu yararı gözetilmemektedir. Bu cevaptan anladığım, bakanlık tüm yapılan zarardan sorumludur.”

ZARAR ÜZERİNE ZARAR YAZIYOR

Zafer Havalimanı’nın 2021 yılı verilerinde; garanti edilen iç hat yolcu sayısının 775 bin 137 kişi olduğu, iç hat gerçekleşen yolcu sayısının ise 9 bin 228 kişi ve garanti edilen dış hat yolcu sayısının 542 bin 596 kişi, gerçekleşen yolcu sayısının da bin 904 kişi olduğu açıklandı.

2021 yılı için garanti altı gerçekleşmeler nedeniyle görevli şirkete 6 milyon 938 bin 738 Euro ödeme yapıldığı ve 2022 yılı için garanti edilen iç hat yolcu sayısının 775 bin 137 kişi, garanti edilen dış hat yolcu sayısının da 542 bin 596 kişi olduğu ifade edildi.

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