Bakanı Fidan, ABD’li mevkidaşı Blinken'la görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'da Brüksel'de düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

KAYNAK: AA
Bakanı Fidan, ABD’li mevkidaşı Blinken'la görüştü

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Brüksel'de düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldi.Görüşmede Gazze'deki son gelişmeler ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ele alındı.

Açıklamaya göre de Blinken, Fidan ile birkaç hafta önce Ankara'dayken çok iyi görüşmeler yaptıklarını dile getirerek bugün de aynı şekilde iyi bir görüşme yapmayı beklediklerini belirtti.

Blinken, herkesin Gazze'deki kriz üzerine çalıştığına işaret ederek "Gelecek hazirandaki zirveye, (NATO'nun) 75. yıl dönümüne doğru ilerlerken burada, NATO'da (toplantısında) İsveç'in üyeliği dahil pek çok meselemiz var. Birçok diğer mesele ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı devam eden saldırıları var." dedi.

Bu konulardaki perspektiflerini paylaşma fırsatı için minnettar olduğunu belirten Blinken, "Önemli ve çok değerli NATO müttefiki Türkiye ile işbirliğimiz için de minnettarım." ifadesini kullandı.

Bakan Fidan da bugün NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için Brüksel'de bulunduklarını kaydederek "Önümüzde çok önemli konular ve hepimizin çok açık ve net görüşmelerde bulunacağımızdan eminim. Dostluğumuza ve işbirliğimize gerçekten değer veriyoruz." diye konuştu.

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