Bakanı Güler Karabağ şehitlerinin ailelerini ağırladı

Kaynak: AA
Bakanı Güler Karabağ şehitlerinin ailelerini ağırladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan’dan gelen Karabağ şehitlerinin ailelerini bakanlıkta ağırladı. Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da hazır bulundu.

Bakan Güler, burada yaptığı konuşmada, Azerbaycan’ın bütünlüğü, güvenliği ve huzuru için mücadele ederken şehit düşenlere Allah’tan rahmet diledi.

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Türk milletinin tarih boyunca değerleri uğruna her türlü fedakarlığı gösterdiğini belirten Güler, Azerbaycan Türkü’nün de Karabağ’ın özgürlüğü için büyük bir azim ve cesaretle mücadele ettiğini vurguladı.

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Güler, “Azerbaycan ordusunun yiğit askerleri, büyük bir azim ve cesaretle şanlı bir destan yazmış, Türk’ün gücünü ve kudretini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Azerbaycan ordusunun 44 günde elde ettiği bu büyük zafer, tarihe altın harflerle kazınmıştır.” dedi.

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Bugün Karabağ’da Azerbaycan bayrağının şerefle dalgalandığını belirten Güler, bunun başta şehitler ve gaziler olmak üzere Azerbaycan ordusunun her bir ferdinin gösterdiği yiğitlik sayesinde olduğunu ifade etti.

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Güler, Azerbaycan ordusunun üstün savaşma kabiliyeti ile Kafkasya Bölgesi’nin istikrar ve güveni için vazgeçilmez bir kuvvet olduğunu da sözlerine ekledi.

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