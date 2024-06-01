Zorunlu askerlik kaldırılıyor mu? Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den çok konuşulacak açıklamalar

İzmir’de düzenlenen Efes 24 tatbikatında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Güler binlerce genci ilgilendiren zorunlu askerlik meselesine değindi.

“ÜLKEMİZİN ŞARTLARI DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE…”

Tam profesyonel ordu hakkında açıklamalar yapan Bakan Güler, “Türkiye Cumhuriyeti’nin çocuklarının mutlak surette vatan savunmasında bir görev alma zorunluluğu olduğu kanaatindeyim. Bu konuda yaklaşımımız yüzde 50 profesyonel, yüzde 50 zorunlu askerlik olması şeklindedir. Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar değerlendirildiğinde bunun doğru bir yaklaşım olduğu anlaşılacaktır. Avrupa’da profesyonel askerliğe geçen ülkelerin zorunlu askerliğe dönmeyi tekrar değerlendirdiklerini görüyoruz. En son bu konu İngiltere’nin gündeminde” ifadeler kullandı.