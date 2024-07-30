Bakanı Yerlikaya açıkladı: O şahıs gözaltına alındı

Kaynak: İHA
Bakanı Yerlikaya açıkladı: O şahıs gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir sürücüye yönelik trafikte yaşanan şiddet olayına ilişkin bir açıklama yaptı. Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, tartışma sırasında diğer sürücüyü darp ettiği iddia edilen kişinin tespit edilerek gözaltına alındığını duyurdu. Olayın ardından hızla harekete geçen güvenlik güçlerinin, şüpheliyi kısa sürede yakaladığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal medyada yer alan ve trafikte tartıştığı sürücüyü darp eden şahısla ilgili görüntüler Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından incelenmiştir. Olayın 27 Temmuz 2024 tarihinde Bağcılar’da meydana geldiği, saldırıya uğrayan şahsın O.K., şüpheli şahsın ise E.C. olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs E.C. hakkında daha önce de çeşitli suçlardan işlem yapıldığı belirlendi. Şahıs, Asayiş Daire Başkanlığımız koordinesinde Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü 100. Yıl Kemalpaşa Polis Merkezi Amirliği ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Darp edilen şahsın tedavisi devam etmektedir" dedi.

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