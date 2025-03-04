Bakan'ın eşinden gençleri çıldırtan paylaşım. AKP'yi de karıştırdı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy’un sosyal medya paylaşımı, gençlerin ve vatandaşların tepkisini çekti. Ersoy, kafelerde ilk siparişten sonra 30 dakika içinde yeni sipariş verilmezse kişi başı 50 TL ücret alınması uygulamasını desteklediğini belirtti.

Ersoy, sosyal medyada yaptığı yorumda, “Bu haber doğru ise çok isabetli karar olmuş. Bütün gün masa işgal eden saygısızlara iyi olur” dedi. Bu ifadeler, ekonomik zorluklarla boğuşan gençleri ve vatandaşları daha da öfkelendirdi.

"SOHBET ETMEK LÜKS OLDU"

Artan yaşam maliyetleri ve düşen alım gücü nedeniyle gençler, sosyalleşmek için bile uygun fiyatlı mekan arayışına giriyor. Ancak kafe sahiplerinin başlattığı bu “taksimetre” uygulaması, ekonomik sıkıntılar içinde olan gençler için sosyalleşmeyi neredeyse imkansız hale getiriyor.

Bir genç, “Ablamdan para alıp kahve içmeye geldim. 30 dakikada bir 50 TL ödeyemem. Bu çok vicdansızca” diyerek duruma isyan etti. Başka bir vatandaş ise, “Bakanın eşi bir kahveye 500 TL de verse fark etmez. Ama biz bir kahveyle saatlerce sohbet edemeyecek miyiz?” diyerek tepkisini dile getirdi.

AKP'LİLER DE TEPKİLİ

Türkiye’de geçim sıkıntısı giderek büyürken, sosyal hayat da darbe alıyor. Gençler, sosyalleşmek için bile bütçelerini zorlamak zorunda kalırken, Pervin Ersoy’un bu yorumu birçok kesim tarafından duyarsızlık olarak değerlendirildi. Özellikle ekonomik kriz ortamında yapılan bu yorum, sosyal medyada hızla yayılarak tartışma yarattı. AKP'li bazı isimler de samimi arkadaşlarına bu paylaşımın olumsuzlarını dile getiriyor. Bazı AKP'liler de Pervin Ersoy'a destek verdi.

Bazı işletme sahipleri ise bu uygulamanın gerekçesini müşteri sirkülasyonunu sağlamak olarak açıklıyor. Uzun saatler oturan müşteriler nedeniyle yeni gelen misafirlere yer kalmadığını savunan kafe işletmecileri, maliyetlerin artmasıyla bu yönteme başvurduklarını ifade ediyor.