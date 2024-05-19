Bakanlar Kurulu etnik gruplar arası provokasyon girişimlerini kınadı

Kırgız polis güçleri tarafından yapılan açıklamada "suçlular hakkında kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Hükümet de tüm sorumluların tespit edilip yasaya uygun olarak adalet önüne çıkarılacağına dair yaptığı açıklamada "Son birkaç aydır yasadışı göçü engellemek ve istenmeyen kişileri sınır dışı etmek için kararlı önlemler alıyoruz. Yabancı öğrencilere karşı hoşgörüsüzlüğü teşvik etmeye yönelik hiçbir ima dahi kabul edilemez. Yaşanan olaylar halkımızın her zaman övündüğü dostluk ve misafirperverlik ruhuyla örtüşmemektedir. Kırgızistan yetkilileri güvenliğin sağlanması, barış ve istikrarın korunması için gerekli tüm tedbirleri almıştır" denildi.

Kabineden yapılan açıklamada ise "Kolluk kuvvetlerimizin kamu düzenini ihlal etmeye yönelik her türlü girişimi kararlılıkla bastıracağını belirtiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kırgızistan başkenti Bişkek'te dün gece başlayan yabancılara karşı protesto polisin müdahelesine rağmen ancak 18 Mayıs sabahı sona erdirilebildi. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre protestolarda 29 kişi yaralandı.

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