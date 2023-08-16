Bakanların fotoğrafı gösterilerek 2 milyon Türk kullanıcı dolandırıldı

Herkesin kullandığı uygulamada skandal olay yaşandı. Facebook üzerinden yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin hazırlanan analiz paylaşıldı.

Bakanların fotoğrafı gösterilerek 2 milyon Türk kullanıcı dolandırıldı

İnternet dolandırıcılarının her geçen gün vukuatlar ortaya çıkıyor. Her gün yeni mağdurlar oluşuyor.

Gözlemevi İnternet ve Toplum Araştırmaları Merkezi, sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin hazırladıkları analizi paylaştı.

“DOLANDIRICILIK GİRİŞİMİDİR”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, “Yatırım fırsatı”, başlığıyla sunulan ve gerçeklik algısını artırmak için Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) logolarının da kullanıldığı paylaşımlar hakkında, “Dolandırıcılık girişimidir” açıklaması yapmıştı.

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Cumhuriyet’ten Rengin Temoçin’in aktardığına göre, Gözlemevi İnternet ve Toplum Araştırmaları Merkezi’nin analizi şöyle:

“Facebook üzerinden Türkiye’deki kullanıcılara reklam kampanyaları düzenleyen dolandırıcılar, Bakan Varank ve Selçuk Bayraktar gibi devletle ilişkili isimlerin fotoğrafını kullanıyor. BOTAŞ hisselerinin Türk vatandaşlarına sunulacağı iddia ediliyor. Güven uyandırmak için de Berat Albayrak, Kaan Yıldırım’ın da foroğrafını kullanıyorlar. En çok BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın foroğrafıyla sahte içerik üretiliyor.”

Gözlemevi İnternet ve Toplum Araştırmaları Merkezi’nin kurucusu Handan Uslu, “Facebook’un sorumluluğundaki bu olayda, 24’ten fazla hesaptan 2 milyon Türk kullanıcısı mağdur edilmiş” bilgisini paylaştı.

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