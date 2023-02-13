Gökhan Töre ve eşinden örnek davranış. Bakanlığa başvuruda bulundular

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmaya çalışan Türkiye'de can kayıpları her geçen gün artıyor.

Deprem nedeniyle birçok bebek ve çocuk ebeveynsiz kalırken, vatandaşlar koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuru yapıyorlar.

BAŞVURUDA BULUNDULAR

Adana Demirspor forması giyen Gökhan Töre ve eşi Buket Töre de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na koruyucu aile olmak için başvuruda bulundu.

Buket Töre sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileye depremler sonrası 95 binden fazla aile, son 2 günde, depremzede çocuklara koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuruda bulunulmuş.

Biz nasıl güzel bir ülkeyiz... Eşim Gökhan Töre ile birlikte başvurumuzu yaptık. Biz birlikte güçlüyüz. O güzel yavruyu yuvamıza dört gözle bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.