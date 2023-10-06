Bakanlığın desteği 150 milyon TL’yi aştı

Kültür ve Turizm Bakanlığının yayıncılık sektörüne doğrudan aktardığı desteğin 150 milyon lirayı aştığı belirtildi.

KAYNAK: AA
Bakanlığın desteği 150 milyon TL’yi aştı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, halk kütüphanelerine kitap alımları için yayın seçme kurulu bu yıl ikinci kez toplandı.

Kurulun 2023 yılında düzenlediği ikinci toplantıda 626 yayıncının 4 bin 345 eserinden 680 bininin temini için 35 milyon liralık satın alımına kararı verildi.

Birinci dönem de dahil edildiğinde bu yıl sadece merkezi kitap alımları için ayrılan kaynak miktarı 73 milyon liraya ulaştı.

Bakanlığın, yerinden kitap alımları, süreli yayın alımları ve çeşitli elektronik yayın formatlarındaki alımlarla yayın alım desteği miktarı 115 milyon liraya çıktı.

Uluslararası fuar katılım destekleri, çeviri destekleri ve eser üretimi destekleri de eklendiğinde 2023 yılında Bakanlığın yayıncılık sektörüne doğrudan aktardığı destek 150 milyon lirayı aştı.

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