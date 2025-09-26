Bakanlığın kurtları kuzuları parçaladı

Denizli’nin Acıpayam ilçesi Gedikli Mahallesi’nde ekolojik düzeni korumak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından doğaya salınan kurtlar Bünyamin Helvacıoğlu’nun ağılına girerek 4 kuzuyu telef etti, 4'ünü de zarar verdi.

Denizli’nin Acıpayam ilçesi Gedikli Mahallesi’nde, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ekolojik dengeyi koruma amacıyla doğaya bıraktığı kurtlar, hayvancıları mağdur etti. Bünyamin Helvacıoğlu’na ait ağıla giren kurtlar, 8 kuzudan 4’ünü boğarak telef etti diğer 4’ünü ise boğazlarından ısırdı.

Olay, mahallede son dönemde yaşanan üçüncü kurt saldırısı olarak kayıtlara geçti. Helvacıoğlu, “Akşam saatlerinde kurtlar ağıla girip kuzularımı telef etti. Çoluğumuzun çocuğumuzun emeği heba oldu. Bu acıyı kimse yaşamasın,” diyerek isyan etti.

Bakanlığın yaban domuzu ve haşere popülasyonunu kontrol altına almak için kurtları doğaya saldığı biliniyor. Ancak kurtlar, avlanmak yerine köylülerin ağıllarına yönelerek küçükbaş hayvanlara zarar veriyor.

Helvacıoğlu, “Devlet yetkilileri kurt sorununa çözüm bulmalı. Bu gidişle bölgede hayvancılık bitecek,” dedi. Mahalle sakinleri, daha önce de iki benzer olayın yaşandığını, kurtların köye kadar inerek tehdit oluşturduğunu belirtti.

Bölgedeki hayvancılar, geçim kaynaklarının korunması için acil önlem talep ediyor. Yetkililer, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

