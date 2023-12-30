Bakanlığın tarikatlarla protokol imzalaması anayasaya uygunmuş

Kaynak: Haber Merkezi
Bakanlığın tarikatlarla protokol imzalaması anayasaya uygunmuş
Milli Eğitim Bakanlığı, hangi tarikatla ne protokolü imzaladığını açıklamazken söz konusu protokollerin anayasaya uygun olduğunu savundu. Bakan Tekin Meclis’te yaptığı açıklamada tarikatları ‘STK’ gibi gösterip protokol imzalamaya devam edeceklerini söylemişti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Bakan Yusuf Tekin’in cemaat ve tarikatlarla protokolleri savunmasına karşın bakanlığın imzaladığı protokolleri saklıyor. Bakanlığa yapılan başvurularda, imzalanan protokollerin içerikleri, aktif olup olmadıkları ya da kimlerle imzalandıkları sorulsa da bakanlık, bu konuda bilgi vermiyor. CİMER üzerinden yapılan bir başvuruda, sorular görmezden gelindi. Bakan Tekin, başta eğitimciler olmak üzere muhalefetin sıkça gündeme getirdiği tartışmalı protokoller ile cemaat ve tarikatların eğitimde ağırlık kazanmasına yönelik eleştirilerine TBMM Genel Kurulu’nda yanıt verdi.

Cumhuriyet gazetesinden Sefa Uyar'ın haberine göre, cemaat ve tarikatları sivil toplum kuruluşu olarak nitelendiren Tekin, bu yapılarla imzalanan protokolleri savundu; “Sizin ‘tarikat, cemaat’ dediğiniz, bizim ‘STK’ dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz.” Tekin hakkında çok sayıda suç duyurusu yapılırken bakanlığın protokolleri açıklaması istendi.

CİMER’E BAŞVURDULAR

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden bakanlığa, 19 Aralık’ta bilgi edinme başvurusu yapıldı.

Protokollerin hangi kurumlarla ve ne için imzalandığının tüm yurttaşları ilgilendirdiği vurgulanan başvuruda, “2018’den bu yana hangi kurumlarla işbirliği protokolü imzalandığı, bu kurumların adları, protokollerin içeriği ve kaçının aktif olarak devam ettiği” soruldu.

ANAYASAYA UYGUNMUŞ

Bakanlık başvuruyu jet hızıyla, 20 Aralık’ta yanıtladı. MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından verilen 4 paragraflık yanıtta, protokollere ilişkin bilgiler saklandı, hiçbir sorunun yanıtı yer almadı. Sosyal etkinliklerin usul ve esaslarının yönetmelik ve yönerge ile düzenlendiği, izin işlemlerinin bunlara uygun yapıldığı, katılımın gönüllülük esasına dayalı olduğu belirtilen yanıtta, “İmzalanan tüm protokoller, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu, Türk milli eğitiminin genel amaçları ile diğer yasal düzenlemelerde belirtilen hüküm, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde değerlendirilerek sonuçlandırılmaktadır” dendi.

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