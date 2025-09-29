Bakanlık 2 bin 753 işçi alımı yapacak!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bakanlık 2 bin 753 işçi alımı yapacak!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu. Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu 37 bin personel alımının ikinci aşamasına geçildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 18 bin yeni personel alımı kapsamında 2 bin 753 sürekli işçi alınacağını duyurdu. İşçi alımı ilanı önümüzdeki günlerde İŞKUR üzerinden yayımlanacak.

BAŞVURULAR ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BAŞLAYACAK

15 bin 247 sözleşmeli personel alımı ÖSYM üzerinden yayımlanacak kılavuzla gerçekleşecek. İŞKUR aracılığıyla yürütülecek süreç için henüz tarih verilmedi. Başvuruların önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

deeeeww.png

Altın yeni haftaya tarihi rekorla başladı!Altın yeni haftaya tarihi rekorla başladı!

Son Haberler
Bu sadece Türkiye'de olur! Kuralı bilmeyen hakem yönetimi götürdü
Bu sadece Türkiye'de olur! Kuralı bilmeyen hakem yönetimi götürdü
Hayranlarına müjde! Evgeny Grinko’dan 10 şehirde Türkiye turnesi
Hayranlarına müjde! Evgeny Grinko’dan 10 şehirde Türkiye turnesi
Turhan Çömez’den Boeing anlaşmasına çok sert tepki! “Milletten özür dile”
Turhan Çömez’den Boeing anlaşmasına çok sert tepki! “Milletten özür dile”
Banvit ödeyeceği cezayı açıkladı
Banvit ödeyeceği cezayı açıkladı
Bulgar turizmine bahar geldi: Türk turistler zirveyi bırakmadı
Bulgar turizmine bahar geldi: Türk turistler zirveyi bırakmadı