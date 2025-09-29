Bakanlık 2 bin 753 işçi alımı yapacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu 37 bin personel alımının ikinci aşamasına geçildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 18 bin yeni personel alımı kapsamında 2 bin 753 sürekli işçi alınacağını duyurdu. İşçi alımı ilanı önümüzdeki günlerde İŞKUR üzerinden yayımlanacak.

BAŞVURULAR ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BAŞLAYACAK

15 bin 247 sözleşmeli personel alımı ÖSYM üzerinden yayımlanacak kılavuzla gerçekleşecek. İŞKUR aracılığıyla yürütülecek süreç için henüz tarih verilmedi. Başvuruların önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

