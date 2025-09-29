Altın yeni haftaya tarihi rekorla başladı!

Altın yatırımcıları piyasaları takip etmeye devam ediyor. Altın fiyatları haftaya tarihi bir rekorla başladı. Spot altın, yüzde 1,2 artışla ons başına 3 bin 806 dolara yükseldi ve tarihi rekorunu kırdı. ABD vadeli altın kontratları da yüzde 0,3 yükselerek 3 bin 818,30 dolara yükseldi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

ABD'de ons altın tarafında yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'de altının gram fiyatı da rekor kırdı. Gram altın 5 bin 85 TL ile tarihi rekorunu tazeledi.

ABD dolar endeksi rakip para birimleri karşısında yüzde 0,2 geriledi.

"DOLARIN BU HAFTA REKOR KIRMA OLASILIĞI YÜKSEK"

ABD Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, piyasalar, ekim ayında faiz indirimi ihtimalini yüzde 90, aralık ayında ise yüzde 65 olarak fiyatlıyor. Capital.com analisti Kyle Rodda, doların bu hafta yeniden rekor kırma olasılığının yüksek olduğunu açıkladı.