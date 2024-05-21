Bakanlık 2 firmaya 7 milyar lira ceza kesti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talimatıyla Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı birçok sektörde inceleme başlatmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in talimatıyla yapılan vergi denetimleri kapsamında birçok sektörde sıkı denetimler yapılıyor. Demir-çelik sektörüne yönelik gerçekleşen ve basına “Demir yumruk operasyonu” olarak yansıyan denetimlerde şirketler yakın takibe alındı.



Demir-çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozan, sektördeki firmaları devre dışı bırakarak tekelleşen, kurdukları paravan şirketler üzerinden sahte faturalar ile kamuyu zarara uğratan ve haksız kazanç sağlayan firmalara yapılan incelemeler tamamlanmaya başladı.

Bakanlık, bir firmaya 5 milyar lira, bir firmaya ise 2 milyar lira olmak üzere toplam 7 milyar lira ceza verdi.

Bakanlık kaynakları, denetimlerin devam ettiğinin altını çizerek büyük cezaların gelmeye devam edeceğini kaydetti.