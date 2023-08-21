Bakanlık 7 bin 628 personel ile tüm Türkiye'de gıda denetimi yapacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplu tüketim yerlerinin rutin gıda denetimlerine ilaveten 7 bin 628 personelin katılımıyla 81 ilde üç hafta sürecek eş zamanlı denetimleri bugün itibarıyla başlattıklarını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından denetimlere ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"Yıl boyunca gerçekleştirilen toplu tüketim yerlerindeki rutin gıda denetimlerimize ilaveten, 7 bin 628 personelimizin katılımıyla 81 ilimizde üç hafta sürecek eş zamanlı denetimleri bugün itibarıyla başlattık. Halkımızın sağlığıyla oynanmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz."