Bakanlık 9 peynir markasını ifşa etti! Yine yok yok

Tarım ve Orman Bakanlığı, 23 Eylül’de yayımladığı “taklit ve tağşiş yapılan gıdalar” listesine 9 farklı peynir ürününü ekledi. Denetimlerde peynirlerde ayçiçeği, soya, aspir, kanola, susam ve yer fıstığı yağlarının kullanıldığı ortaya çıktı.

Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.

İnternette de satışa sunulan ürünlerin bulunduğu listeyi Denizli, Kars ve Bartın'da bulunan firmalar oluşturdu.

ERİTME TUZU KULLANILMIŞ

Konya’da bulunan Çarşıbaşı markasının kaşar peynirinde eritme tuzu kullanıldığı tespit edilirken, Suat Ersoy markasının tam yağlı taze tost peyniri ve Yoğurmacı markasının tereyağında ise yağ oranının düşük olduğu belirlendi.

Bartın’daki Türkova markası ise tam yağlı diye sattığı taze sandviç peynirinde düşük yağ oranı kullandığı ortaya çıktı.

Bakanlığın 23 Eylül 2025’te duyurduğu ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine göre peynir ürünlerinde ‘Bitkisel Yağ Tespiti’ sebebiyle uygunsuz bulunan markalar ve ürünleri şunlar:

ERİTME TUZU NEDİR?

Peynir eritme tuzları, peynirlerin erime özelliklerini artırmak için kullanılan kimyasal bileşenlerdir.

Öte yandan yetkililer, vatandaşları hile ve tağşişe karşı tadı, kokusu ve görüntüsünden şüphelendikleri gıdaları, sağlıkları açısından ALO 174'ü arayarak ihbar etmeleri konusunda sık sık uyarıyor.