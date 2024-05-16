Bakanlık açıkladı! 19 Mayıs’ta halka açılıyor

Düzenleme: Kaynak: AA
Bakanlık açıkladı! 19 Mayıs’ta halka açılıyor
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl Milli Savunma Bakanlığı’nın düzenleyeceği çeşitli özel etkinliklerle taçlandırılacak.

Yapılan basın toplantısında, bu anlamlı günün 105. yıl dönümünde gerçekleştirilecek olan etkinlikler hakkında ayrıntılı bilgiler paylaşıldı.

Bakanlık, “Milli Mücadelemizin başladığı bu önemli günde, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kutlama etkinlikleri kapsamında, Deniz Kuvvetleri’ne ait 43 gemi, 27 farklı limanda demir atarak halkın ziyaretine açılacak. 17 Mayıs’ta Kahramanmaraş semalarında 4 F-16 savaş uçağının katılımıyla bir hava gösterisi düzenlenecek. 19 Mayıs’ta ise Samsun’da Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK’ün nefes kesen gösteri uçuşlarına ve Mehteran Birliği’nin coşkulu konserine tanık olunacak.

Son Haberler
Merkez Bankası'ndan bir TL depo ihalesi daha Ekonomi
Merkez Bankası'ndan bir TL depo ihalesi daha
Sözcü’de büyük atama! Müdür kovuldu yerine gelen isim belli oldu Medya Polemik
Sözcü’de büyük atama! Müdür kovuldu yerine gelen isim belli oldu
Park halindeki iş makinesine çarptı Yerel Haberler
Park halindeki iş makinesine çarptı
Fatih Terim'in yeni adresini açıkladı Spor
Fatih Terim'in yeni adresini açıkladı
Seksi melekler geri dönüyor Magazin
Seksi melekler geri dönüyor
F-16 sesi panik yarattı! Esnaf kendini yere atıp emekledi Yerel Haberler
F-16 sesi panik yarattı! Esnaf kendini yere atıp emekledi
İBB İGDAŞ’I halka arz ediyor. Toplam değeri 10 milyar dolar Ekonomi
İBB İGDAŞ’I halka arz ediyor. Toplam değeri 10 milyar dolar