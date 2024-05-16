Bakanlık açıkladı! 19 Mayıs’ta halka açılıyor

Yapılan basın toplantısında, bu anlamlı günün 105. yıl dönümünde gerçekleştirilecek olan etkinlikler hakkında ayrıntılı bilgiler paylaşıldı.

Bakanlık, “Milli Mücadelemizin başladığı bu önemli günde, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kutlama etkinlikleri kapsamında, Deniz Kuvvetleri’ne ait 43 gemi, 27 farklı limanda demir atarak halkın ziyaretine açılacak. 17 Mayıs’ta Kahramanmaraş semalarında 4 F-16 savaş uçağının katılımıyla bir hava gösterisi düzenlenecek. 19 Mayıs’ta ise Samsun’da Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK’ün nefes kesen gösteri uçuşlarına ve Mehteran Birliği’nin coşkulu konserine tanık olunacak.