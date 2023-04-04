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Kırsal kalkınma projelerine hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi için hibe desteği...Bu kapsamda 1 milyar 241 milyon lirayı bulan 12 bin 676 projeye, 577 milyon 122 bin 308 liralık hibe desteği sağlanacak.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 12:16
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Bakanlık açıkladı. Kırsal kalkınma amaçlı 12 bin 676 projeye hibe desteği geldi

Kırsal kalkınma projelerine hibe desteği
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Anadolu Ajansı'nın haberini göre,Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kırsal kalkınma projelerine hibe desteği geldi. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (TRGM) Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığınca Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı yürütüyor. 

Program kapsamında yatırımcılara "kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının desteklemesi" doğrultusunda yüzde 50 hibe desteği veriliyor.

Programla doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ölçekli aile işletmelerinin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülen kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlanması için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi hedefleniyor.

Söz konusu desteklere 2022-2023 dönemi başvuruları 81 ilde 9 Aralık 2022'de başlayıp 20 Ocak 2023'te sona erdi. Başvuru değerlendirmeleri 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla afet bölgesi ilan edilen iller dikkate alınarak yapıldı. 70 ilde başvurular değerlendirilirken, 11 il süre 8 Mayıs'a ertelendi. TRGM bünyesinde kurulan komisyon tarafından bütçe imkanları dahilinde 70 ildeki başvuruların puan sıralamaları dikkate alınarak kabuller gerçekleştirildi.

Değerlendirme sonucu 70 ilde 49 bin 913 başvurudan 12 bin 676'sı kabul gördü. Geri kalan yatırım başvuruları yedek olarak belirlendi.

Kabul edilen 12 bin 676 projenin tutarı 1 milyar 241 milyon lirayı buldu. Bu projelere verilecek hibe desteği 577 milyon 122 bin 308 lira olarak hesaplandı.

(Fotoğraf: AA)

 

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