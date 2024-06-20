Bakanlık adına bu açıklamayı tarikat mı yaptı. Böyle devlet mi yönetilir

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bakanlık adına bu açıklamayı tarikat mı yaptı. Böyle devlet mi yönetilir

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın resim hesabından yapılan paylaşımdaki sözler adeta, “Bakanlık adına bu açıklamayı tarikat mı yaptı! Böyle devlet mi yönetilir” dedirtti.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım, kamuoyunda tartışmaya neden oldu.

Bakanlık adına yapılan açıklamanın dini bir cemaat tarafından yapılmış gibi bir izlenim bırakması, “Devlet yönetimi bu şekilde mi olmalı?” Sorusunu akıllara getirdi.

“SÜRDÜRECEĞİZ İNŞALLAH”

Bakanlığı’nın paylaşımdaki ifadeler şu şekilde:

“Bayramda, vatandaşlarımız plajlarımızı doldurdu.

Denizler Halkındır projemizle; plaj, sahil ve denizlerimizin üstündeki kaçak, işgalci yapıları yıkıyor; vatandaşlarımızın denizlerimize, plajlarımıza kolaylıkla ulaşmasının önünü açıyoruz.

Kıyı bölgelerimizdeki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz inşallah.”

Bu ifadeler, bakanlığın resmi bir açıklamasında yer alan “inşallah” kelimesinin kullanımıyla, devletin laik yapısına ve tarafsızlığına yönelik endişeleri beraberinde getirdi.

Bakanlığın bu tarz bir dil kullanması, sosyal medyada ve kamuoyunda tepkilere neden oldu.

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