Bakanlık düğmeye bastı! Zararlı içerikler için DUY ihbar hattı

Kaynak: AA
Bakanlık düğmeye bastı! Zararlı içerikler için DUY ihbar hattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek ve zararlı içeriklerden korumak amacıyla Çocuk İçin Dost Uygulamalar (DUY) web sitesi ve ihbar hattını devreye aldıklarını açıkladı.

DUY ihbar hattı faaliyete geçti

Bakan Göktaş, yazılı açıklamasında, çocukların korunması ve sağlıklı gelişimleri için Bakanlık tarafından yürütülen koruyucu ve önleyici hizmetlere dair bilgi verdi.

Göktaş, çocukları her türlü tehlikeden ve zararlı içeriklerden korumak için önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Çocuklarımızın geleceği bizim için çok önemli. Bu kapsamda, çocuklarımızın sağlıklı gelişimini desteklemek ve onları zararlı içeriklerden korumak amacıyla Çocuk İçin Dost Uygulamalar web sitesi ve ihbar hattını hayata geçirdik. Bu platform üzerinden çocuklara, ailelere ve tüm topluma yönelik kapsamlı bir bilgilendirme ve farkındalık çalışması yürütüyoruz." dedi.

DUY platformu aracılığıyla çocuklara ve ailelere birçok rehber ve içerik sunduklarını aktaran Göktaş, şu bilgileri paylaştı: "Çocuklara yönelik kitap ve oyuncak seçiminde ailelere öneriler, çocuklarda mahremiyet bilinci, koruyucu ailelik gibi konularda hazırladığımız rehberlerimizle ebeveynleri destekliyoruz. Ayrıca, siber zorbalık, çevrim içi/çevrim dışı oyun oynama, dijital bağımlılık gibi güncel konularda hazırladığımız sosyal medya içerikleriyle ailelere yol gösteriyoruz. Bununla birlikte, çocukların yazılı, görsel ve dijital yayınların zararlarından ve diğer risklerden korunması amacıyla zararlı içeriklere karşı mücadele ediyoruz. Dijital dünyanın getirdiği risklere karşı çocuklarımızı korumak için duyarlı olmalıyız. Bu nedenle, vatandaşlarımızın çocuklar için zararlı olduğunu düşündükleri içerikleri, yayınları ve uygulamaları kolayca bildirebilmeleri için DUY İhbar Platformu'nu oluşturduk."

Göktaş, DUY İhbar Platformu üzerinden yapılan ihbarların 7 gün 24 saat esasına göre değerlendirildiğini belirtti. Vatandaşlar, Bakanlığın web sitesindeki Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü sayfasından ulaşılabilen bu platform aracılığıyla WhatsApp ve Bip'e bağlanarak ihbarda bulunabiliyor. Ayrıca, WhatsApp ve Bip ihbar hattı "0530 918 11 17" numarasından da muzır içeriklere müdahale ihbarı yapılabiliyor. Tüm ihbarlar titizlikle incelenerek gerekli mercilere iletiliyor.

DUY projesiyle çocukların daha güvenli ve sağlıklı bir çevrede büyümelerini hedeflediklerini belirten Göktaş, çocukların korunması ve geleceği için herkesi sorumluluklarını yerine getirmeye davet etti

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