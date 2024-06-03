Bakanlık duyurdu: 25 bin uzman erbaş alınacak

Düzenleme: Kaynak: AA
Bakanlık duyurdu: 25 bin uzman erbaş alınacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine 25 bin uzman erbaş alınacağını açıkladı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine 25 bin uzman erbaş alınacağı açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 Yılı 2. Dönem Uzman Erbaş Temini Başvuru Kılavuzu erişime açıldı.

Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, Uzman Onbaşı olmak isteyen adaylar için İlköğretim/Ortaokul mezunu olmak, Uzman Çavuş olmak isteyen adaylar içinse en az lise ve dengi okul mezunu olmak koşulu arandığı belirtildi.

30 HAZİRAN SON TARİH

Vatandaşlar, Bakanlığın ilgili internet adresinden, 30 Haziran saat 23.59’a kadar başvuru yapabilecek.

Uzman erbaş temin faaliyetleri, Milli Savunma Bakanlığınca düzenlen kontenjan dahilinde "piyade, tank, topçu, hava savunma, istihkam, muhabere, ulaştırma, bakım, ikmal, mühimmat, sıhhiye ve veteriner" sınıflarını kapsayacak.

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