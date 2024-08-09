Bakanlık duyurdu: Destek ödemeleri hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere yönelik toplamda 1 milyar 195 milyon 380 bin liralık tarımsal destek ödemesinin yapılacağını açıkladı. Bakan İbrahim Yumaklı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu ödemelerin çeşitli destek kalemleri altında çiftçilerin banka hesaplarına yatırılacağı bildirildi.

Ayrıntılı bilgilendirmede, çiğ süt desteği olarak 1 milyar 94 milyon 273 bin 36 lira, kırsal kalkınma yatırımlarına 70 milyon 511 bin 882 lira, mazot ve gübre giderlerine ise 25 milyon 986 bin 151 lira ayrıldığı ifade edildi. Sertifikalı tohum üretimine verilecek destek 3 milyon 367 bin 891 lira, hayvan gen kaynaklarına sağlanacak destek ise 1 milyon 241 bin 40 lira olarak belirlendi. Bakan Yumaklı, bu desteklerin tarım sektörüne hayırlı olmasını temenni etti.