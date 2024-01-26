Bakanlık duyurdu. Ödemeler bugün hesaplara yatıyor

Düzenleme: Kaynak: AA
Bakanlık duyurdu. Ödemeler bugün hesaplara yatıyor
Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerin ilave tediye ödemelerinin birinci yarısının, bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığı açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin ilave tediye ödemelerinin birinci yarısı bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Kamuda çalışan işçilerimiz için hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

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TEDİYE ÖDEMELERİ

Tediye ödemeleri, kamu işçilerine her yıl bir aylık brüt ücretleri tutarında yapılan ikramiyedir. Tediye ödemeleri, 6772 sayılı Kanun ile düzenlenmiştir. Kamu işçilerine 2024’te verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 26 Ocak’ta, ikinci yarısı 5 Nisan’da ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına ise 2024’te yapılacak ilave tediyenin tamamı 23 Aralık’ta verilecek.

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