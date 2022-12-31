﻿Tokatçı müdür görevden alındı

Ticaret Bakanlığı, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Vekili Osman Erdoğan'ın gümrük muhafaza memuruna tokat attığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanması sonrası başlattığı soruşturmayı tamamladı.
GÖREVDEN ALINDI
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tahkikat sonucu Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Vekili Osman Erdoğan'ın görevinden alındığı duyuruldu.
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