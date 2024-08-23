Bakanlık et fiyatları için harekete geçti. Dev ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı, karkas et fiyatlarındaki düşüşün tüketicilere yansıtılmadığını tespit ederek ülke genelinde kapsamlı bir denetim süreci başlattı.

Geçtiğimiz aylarda karkas et fiyatlarındaki artış nedeniyle fiyatlarını artıran kasapların, fiyatlar düştüğünde bu indirimi yansıtmadığı belirlendi.

Bu durum üzerine harekete geçen bakanlık, 81 ilde fiyatlarını güncellemeyen kasapları mercek altına aldı.

Denetimlerin sonucunda, haksız fiyatlandırma yapan işletmelere 100 bin lira ile 1 milyon lira arasında değişen idari para cezaları uygulanacak.