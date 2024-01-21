Bakanlık, Hafize Gaye Erkan ve Şimşek iddialarını yalanladı

Son günlerde tansiyonun yükseldiği Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yönelik gelen iddialar gündemi oyalamaya devam ediyor.

Gündemde yer alan iddiaların asılsız olduğu söyleyen bakanlık konuya ilişkin açıklama yaparak çıkan iddiaları yalandı.

Bakanlık çıkan bu iddiaların tamamen akıl dışı ve mantıksız olduğunu savundu.

Çıkan bu iddialara karşı sessizliğini bozan bakanlık tarafından gelen açıklama şu şekilde:

"Oda TV'de yer alan, 'Mehmet Şimşek-Gaye Erkan Krizi' üst başlığı ile 'Haberleri Mehmet Şimşek grubu servis ediyor' iddiaları son derece akıl dışı, mesnetsiz ve masa başı uydurmadır. Kurumları bu tarz ithamlar ile töhmet altında bırakan dedikoduları şiddetle kınıyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."