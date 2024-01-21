Bakanlık, Hafize Gaye Erkan ve Şimşek iddialarını yalanladı

Kaynak: AA
Bakanlık, Hafize Gaye Erkan ve Şimşek iddialarını yalanladı
Hazine ve Maliye Bakanlığınca, “Mehmet Şimşek-Gaye Erkan Krizi" üst başlığı ile "Haberleri Mehmet Şimşek grubu servis ediyor" iddialarının, son derece akıl dışı, olduğu bildirildi.

Son günlerde tansiyonun yükseldiği Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yönelik gelen iddialar gündemi oyalamaya devam ediyor.

Gündemde yer alan iddiaların asılsız olduğu söyleyen bakanlık konuya ilişkin açıklama yaparak çıkan iddiaları yalandı.

Bakanlık çıkan bu iddiaların tamamen akıl dışı ve mantıksız olduğunu savundu.

Çıkan bu iddialara karşı sessizliğini bozan bakanlık tarafından gelen açıklama şu şekilde:

"Oda TV'de yer alan, 'Mehmet Şimşek-Gaye Erkan Krizi' üst başlığı ile 'Haberleri Mehmet Şimşek grubu servis ediyor' iddiaları son derece akıl dışı, mesnetsiz ve masa başı uydurmadır. Kurumları bu tarz ithamlar ile töhmet altında bırakan dedikoduları şiddetle kınıyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

İlgili Haberler
Türkiye bor piyasasında lider
Türkiye’nin en iyi işverenleri belli oldu
Son Haberler
Türkiye ve Libya'nın yenilenebilir enerji stratejisinde rol oynayabileceği değerlendiriliyor Ekonomi
Türkiye ve Libya'nın yenilenebilir enerji stratejisinde rol oynayabileceği değerlendiriliyor
Caner Erkin deliye döndü taraftarlarla tartıştı. Küfürler havada uçuştu Spor
Caner Erkin deliye döndü taraftarlarla tartıştı. Küfürler havada uçuştu
Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı rekor kırdı Ekonomi
Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı rekor kırdı
ABD’li şirketin CEO’su feci şekilde öldü. O an yaşananlara kimse inanamadı Dünya
ABD’li şirketin CEO’su feci şekilde öldü. O an yaşananlara kimse inanamadı
Rüyada çekirge görmek anlamı ve yorumlar nedir? Rüyada çekirge görmek ne demek? Rüya Tabirleri
Rüyada çekirge görmek anlamı ve yorumlar nedir? Rüyada çekirge görmek ne demek?
e-YDS sonuçları açıklandı mı? e-YDS sonuçlarına nereden bakılır? Keşfet
e-YDS sonuçları açıklandı mı? e-YDS sonuçlarına nereden bakılır?
177 litre sahte içki ele geçirildi Yaşam
177 litre sahte içki ele geçirildi