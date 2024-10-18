Bakanlık halkın sağlığını tehdit eden yeni listeyi açıkladı! Tereyağı ve peynirler tek tek ifşa edildi

Natamisin, süt ve süt ürünlerinde küf ve maya oluşumunu engellemek için kullanılan bir katkı maddesi olduğu biliniyor. Ancak, bu maddenin aşırı kullanımı ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Uzmanlar, aşırı natamisin tüketiminin kusma, ishal ve alerjik reaksiyonlar gibi çeşitli sağlık problemlerine neden olabileceğini belirtti.

Bakanlık, denetimler sonucunda uygunsuz bulunan ürünlerin ve firmaların listesini yayımladı.

17 Ekim 2024 tarihli duyuruda, peynir ve tereyağı ürünlerinde natamisin tespiti nedeniyle uygunsuz bulunan markalar ve ürünler açıkça belirtildi. Bu firmalar ve ürünler, bakanlığın resmi web sitesinde detaylı olarak paylaşıldı.

Bu liste, tüketicileri gıda güvenliği konusunda bilgilendirmeyi ve sağlığa zarar verme riski bulunan ürünleri piyasadan çekmeyi hedefliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimlerini sıkılaştırarak halk sağlığını koruma çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.

SAĞLIK RİSKLERİ VE NATAMİSİN KULLANIMI

Natamisin, süt ürünlerinde belirli sınırlar dahilinde kullanıldığında güvenli kabul edilse de, bazı üreticilerin bu sınırı aşması sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu nedenle bakanlık, düzenli denetimlerle tüketici güvenliğini sağlamayı amaçlıyor. Özellikle peynir ve tereyağı gibi sık tüketilen gıdalarda natamisin kullanımının dikkatle izlenmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, halkı gıda güvenliği konusunda duyarlı olmaya davet ederken, kişilerin bu ürünleri tüketmeden önce bakanlık tarafından yayımlanan listeleri kontrol etmeleri gerektiğini belirtti. Ayrıca, şüpheli bir durumla karşılaşan tüketicilerin Alo 174 Gıda Hattı üzerinden ihbarda bulunabileceği hatırlatıldı.

NATAMİSİN NEDİR?

Natamisin, gıda ürünlerinde doğal bir koruyucu olarak kullanılan ve özellikle küf ile mayaların büyümesini engelleyen bir maddedir. Gıda katkı maddesi olarak sınıflandırılsa da, aşırı miktarlarda kullanıldığında insan sağlığına zararlı olabiliyor. Avrupa Birliği ve diğer uluslararası otoriteler, natamisin kullanımına sıkı sınırlar getirmiş durumda. Ancak denetimsiz ve kontrolsüz üretim, bu sınırların aşılmasına neden olabiliyor.

Bu son denetimler, Türkiye genelindeki üreticilerin natamisin kullanımı konusunda daha dikkatli ve sorumlu davranmaları gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu gibi denetim ve açıklamaların, halkın bilinçlendirilmesi ve güvenli gıdaya ulaşma hakkının korunması adına büyük önem taşıdığını vurguladı.

İÇİNDE NATAMİSİN BULUNAN PEYNİR LİSTESİ

17 Ekim 2024 tarihinde yayımlanan liste, süt ve süt ürünlerinde yapılan kontrollerin sonucunda ortaya çıkan uygunsuzlukları içeriyor. Bakanlık, denetimlerin artarak devam edeceğini ve halk sağlığını tehlikeye sokabilecek tüm gıda ürünlerini düzenli olarak kamuoyuna duyurmaya devam edeceğini açıkladı.

TÜKETİCİYE UYARI

Tüketicilerin, satın aldıkları ürünlerin güvenli olup olmadığını kontrol etmeleri ve özellikle natamisin içeren ürünlerde dikkatli olmaları gerektiği belirtildi. Bakanlık, natamisin içeren ürünlerin aşırı tüketilmemesi konusunda kişileri uyardı ve sağlıklı beslenme konusunda bilinçli tercihler yapılmasının önemine dikkat çekti.