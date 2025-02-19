Bakanlık harekete geçti! Operasyon üstüne operasyon: Virüslü domates alarmı verildi

Gümrük kapılarında virüslü domates tohumu için son 45 günde 6 farklı operasyon düzenlendi. Yakalanan tohumların menşei de belli oldu.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, analizlerde domates tohumlarında virüs tespit edildi. Virüslü tohumlar, ülkelerine iade edildi.

VİRÜSLÜ TOHUMLAR 2018 YILINDA ORTAYA ÇIKTI

Virüslü tohumlar ilk olarak 2018 yılında ABD'de ortaya çıktı. 2021 yılında İsrail'de görülmesinin ardından ülkedeki seracılık faaliyetini neredeyse durma noktasına getirdi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Sağlığı tehdit etmesinin yanından ülke tarımının da olumsuz yönde etkileyen virüslü domates için Tarım ve Orman Bakanlığı da harekete geçti. Bakanlık gümrüklerdeki önlemlerini artırdı.

10 Ocak'ta Çin menşeli, 23 Ocak'ta da Çin menşeli, 10 Şubat'ta Tayland menşeli ve Çin menşeli, 13 Şubat'ta Çin menşeli son olarak 15 Şubat'ta Çin menşeli virüslü domates tohumu gümrük kapılarında yakalandı.