Müze yapılacak denilen bina Emine Erdoğan'ın vakfına tahsis edilmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün eşi Emine Erdoğan’ın kurucusu olduğu Şule Yüksel Şenler Vakfı’nın hizmet binasını açtı. Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı, açılışı yapılan tarihi binayı 2021 yılında AKP’li Eyüp Belediyesi’nden ‘müze yapmak için’ devralmış. Müzeye dönüştürülmeyen tarihi bina Erdoğan’ın vakfına tahsis edildi.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Emine Erdoğan’ın kurucusu olduğu Şule Yüksel Şenler Vakfı’nın İstanbul Eyüpsultan’daki hizmet binası AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün açıldı.

Emine Erdoğan’ın vakfının hizmet binası olarak açılışı yapılan binanın ise kamuya ait olduğu ortaya çıktı. Vakfa tahsis edilen bina AKP’li Eyüpsultan Belediyesi’nin eski hizmet binasıydı. 1875 yılında yapılan tarihi bina, Eyüpsultan Belediye Meclisi’nin 2021 tarihli kararıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilmişti.

Bakanlık tarihi yapıyı, “Müze yapılmak üzere ihtiyaç duyulduğunu belirtilerek” belediyeden istemiş ve CHP’li meclis üyelerinin itirazlarına rağmen bina AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla bakanlığa devredilmişti. Bu devir karşılığında da belediyenin 14 milyon 45 bin TL’lik vergi borcunun silinmişti.

Ancak tarihi yapının restore edilerek Emine Erdoğan’ın kurucusu olduğu Şule Yüksel Şenler Vakfı’na tahsis edildiği açığa çıktı.

Binanın eski hali

VAKIF ÇOK SAYIDA AKP'Lİ TARAFINDAN KURULMUŞTU

2020 yılının Şubat ayında Şule Yüksel Şenler Vakfı’nın kuruluş kararı Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Vakfın malvarlığı da 90 bin TL olarak belirlenmişti.

Vakfın kurucuları ise şöyle sıralanmıştı: Emine Erdoğan, AKP Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, 26’ncı dönem AKP İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, AKP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan, AKP Konya Milletvekili ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Taksim Cami Vakfı Kurucusu ve Sur Yapı Şirketi’nin sahibi Ziya Altan Elmas, Nurhayati İnanç, Fatma Bayram, Türkan Kumru, Fatma Özdemir ile Gaffar Koca.

Vakfın kuruluş amacı “Şule Yüksel Şenler hanımefendinin aziz hatırasını yaşatmak, korumak ve örnek teşkil eden hayat hikâyesini biçimlendiren perspektifini anlatmak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir” olarak açıklandı. Vakfın feshi halinde de vakfa ait malların, belirlenen aynı amaca yönelik diğer bir vakıf veya resmi kuruma devredileceği belirtildi.

‘EVLİLİĞİMİZE VESİLE OLDU’

Türbanın yaygınlaşmasının simge isimlerinden olan Şenler’e yazı ve konuşmaları nedeniyle çok sayıda dava açıldı. Şule Yüksel Şenler’in tasarımı olması nedeniyle "Şulebaş türban" olarak isimlendirilen tesettüre uygun baş bağlama şeklini Hayrünnisa Gül ve Emine Erdoğan da tercih etti.

Emine Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan’la tanışması ve evlenmelerine aracılık da eden Şule Yüksel Şenler’in hayatını kaybetmesinin ardından “Evliliğimize vesile olduğun için şükran borçluyum” diye konuşmuştu.