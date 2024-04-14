Bakanlık personeliyim dedi polisleri tehdit etti

Kaynak: İHA
Bakanlık personeliyim dedi polisleri tehdit etti
Kırıkkale’de gelin arabası olarak kullandığı otomobilin plakasını, “Evleniyoruz” yazısıyla kapatan sürücü, kendisine para cezası veren polis memurunu tehdit etti.

Kırıkkale'de trafik ekipleri, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 43 ilin geçiş güzergahında oluşan yoğunluk karşısında çalışmalarını devam ettiriyor. Trafik yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde görev yapan polis ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan sürücülere de Karayolları Trafik Kanunu maddeleri uyarınca cezai işlem uyguluyor.

Trafiğin yoğun olduğu bir noktada kural ihlali, yapan ve plakasını "Evleniyoruz" yazısı ile kapatılan gelin arabası, polis ekipleri tarafından durduruldu. Polis ekipleri tarafından otomobil sürücüsü E.C.’ye 2 bin 647 lira para cezası uygulandı.

Bakanlık personeli olduğunu öne süren ve ceza fişini imzalamayı reddeden E.C., öfkelendi ve "Allah bir adli işlemde seni benle karşılaştırır. Memur memura böyle yapıyorsa ben de böyle yapacağım" ifadelerini kullanarak polis memurunu tehdit etti.

Öfkeli sürücü daha sonra polislere ceza fişini attı ve cezanın e-devletine gönderilmesini istedi. Düğün konvoyunda bulunan diğer vatandaşlar, polis memurlarının görevini yaptığını belirterek E.C.’yi sakinleştirdi ve olay yerinden uzaklaştırdı.

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