Bakanlık tehlikeli ürünleri apar topar toplatacak! Listede oyuncak, oda kokusu, takı...

Ticaret Bakanlığı piyasada yaptığı denetimler neticesinde; oyuncak, oda kokusu ve takı gibi 10 ürünü piyasadan toplama kararı aldı. Ürünler, çocuklar için ciddi sağlık riskleri barındırıyor. Yapılan açıklamada, bu tehlikeli ürünleri ve oluşturduğu sağlık tehditleri paylaşıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığa zarar veren ürünler ile ilgili mücadelesi sürüyor. Bu sefer taklit ve tağşiş yapılmış gıda ürünlerinin yanı sıra, sağlığı tehdit eden diğer ürünleri de kamuoyuna servis edildi.

Bakanlık, satışını yasakladığı ve piyasadaki ürünlerin toplatılmasına karar verdiği ürünler hakkında açıklama gerçekleştirdi. Toplatılacak ürünler arasında oyuncak, oda kokusu ve takı gibi 10 ürün bulunuyor.