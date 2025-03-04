Bakanlık toplatma kararı aldı. Sakın bu oyuncakları evinize sokmayın!

Bakanlık, çocuklar için tehlike içeren 3 oyuncak hakkında harekete geçti.

4 Mart tarihli bildirimde sağlığı tehlikeye sokabilecek ürünler arasına 3 adet çocuk oyuncağı girdi.

"ÇOCUKLAR TARAFINDAN YUTULMA TEHLİKESİ"

Listeye giren Uçarlar Oyuncak firmasına ait olan ve menşeisi Çin olan "Suda Büyüyen Oyuncak" ürününde birçok kusur tespit edildi.

Açıklamada, "Teste Tabi Tutulduğunda 24 Saat Sonunda Tüm Yönlerde %50'Den Fazla Büyüme Olduğu Tespit Edilmiş Olup Kalır Sonuç Alması Nedeniyle Ürünün; Çocuk Tarafından Yutulması Halinde, Sindirim Sisteminde Geni şlemeye Devam Edeceğinden Dolayı, Çocuk Sağlığı Ve Güvenliği Açısından Risk Oluşturmaktadır" ifadelerine yer verilirken 24 Şubat 2025 tarihinde oyuncak ile ilgili önlem alınarak piyasanın arzı yasaklandı ve oyuncak piyasadan toplatıldı.

BONCUK ATAN SİLAH DA LİSTEDE!

Bursa'da bulunan Olgunlar İthalata ait boncuk atan tabanca da 17 Şubat 2025 tarihinde toplatıldı.

Oyuncağın taşıdığı risklerde "Yaralanma Ve Boğulma Riski Taşımaktadır" ifadesi yer aldı.

Bakanlığın eklediği diğer bir oyuncak ise "Delta" markalı boncuk atan tabanca oldu.

Türkiye'de İstanbul'da Hüseyin Küçük Nehir Oyuncak tarafından satılan oyuncağın toplatılmasına ve piyasa arzının yasaklanmasına karar verildi. Oyuncak ile ilgili önlem tarihi ise 10 Şubat 2025 olarak kayıtlara geçti.