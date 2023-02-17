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Avukatlardan bakanlık ve TBB'ye acil çağrı. Depremzede kayıp çocuklarımız için derhal harekete geçilmeli

Deprem sonrası kaybolan çocuklar için harekete geçen bir grup gönüllü avukat bürokrasinin çok yavaş işlediğini ve savcılıklardan sonuç alamadıklarını belirterek Bakanlık ve Türkiye Barolar Birliği’nin acil olarak önlem alması gerektiğini açıkladı...

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 22:01
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Bakanlık ve TBB'ye acil çağrı. Depremzede kayıp çocuklarımız için derhal harekete geçilmeli

Avukatlardan bakanlık ve TBB'ye acil çağrı. Depremzede kayıp çocuklarımız için derhal harekete geçilmeli
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Erman Çimen – Sercan C. Güler - Yeniçağ Özel

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde on binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti on binlercesi ise yaralandı.

Depremin ardından birçok çocuk ailesiz kalırken onlarca çocuk için de kayıp ihbarı yapıldı.

Gönüllü avukatlar, İzmir Toplanma Merkezi Whatsapp grubuna gönderilen iki çocukla ilgili kayıp duyurusu üzerine harekete geçti.

Edinilen bilgiye göre, Whatsapp grubuna, depremin çok ağır hissedildiği Gaziantep'in Islahiye ilçesinde 13 yaşındaki İrem KaracaYunus Emre Tunçbilek ve Furkan Eymen Yarar isimli çocukların kayıp olduğu bilgisi gönderildi.

DEPREMDEN SAĞ KURTULDU AMA HABER ALINAMADI

13 yaşındaki İrem'in depremden sağ olarak kurtulduğu ama genç kızdan bir daha haber alınamadı.

Depremin ardından Islahiye'nin Çamlıca Mahallesi'nde yaşayan Yunus Emre'den de bir daha haber alınamadı.

"DEPREM BÖLGELERİNDEKİ KAYIP ÇOCUKLARLA İLGİLİ ETKİN BAŞVURU İMKANI YOK"

Depremin ardından kaybolan çocuklarla ilgili gönüllü avukatlar harekete geçerken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na kayıp çocuklarla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Ankara Barosu, İstanbul Barosu ve İzmir Barosu ile yapılan görüşmelerin ardından, ilgili birimlerde depremin ardından kaybolan çocuklarla ilgili etkin bir başvuru imkanının sağlanamadığı belirlendi.

Gönüllü avukatlar adına Yeniçağ’a açıklama yapan avukat Zişan Özaydın, Türkiye genelinde deprem bölgelerindeki kayıp çocuklarla ilgili bürokrasinin çok yavaş işlediğini etkin başvuru yapma imkanı için ilgili Bakanlık ve Türkiye Barolar Birliği’nin acilen harekete geçmesini istedi.

Avukat  Zişan Özaydın açıklamasının devamında şunları söyledi:

SAVCILIK BAŞVURUYU AİLELERDEN İSTİYOR

"Gönüllü birkaç meslektaş ile savcılığa gidildiğinde, kayıp çocukların yakınlarına 'baba gelsin' dayatması yapılmıştır. Oysa ki baba diğer çocuklarını ve eşini 8. günde çıkarabilmiş ve defin işlemleri ile uğraşmaktadır. Ölü veya diri, insanlar, depremzedeler, kayıp çocuklarına ulaşmaya çalışmaktadırlar.

Diğer yandan bir de hastanelerde hiç arayanı olmayan kayıp çocukların mevcut olduğu duyumları gelmektedir ve bu konuda da ilgili bakanlıkların herhangi somut bir çalışması mevcut değildir.

BAKANLIK VE TBB ACİLEN HAREKETE GEÇMELİ

İvedilikle ilgili bakanlıklar ve en önemlisi de Türkiye Barolar Birliği'nde kayıp çocuklar ile ilgili gerekli birimin oluşturulması, gönüllü avukatlar arayıcılığıyla savcılıklara müracaatlar konusunda engellerin kaldırılması ve STK'lar aracılığıyla derhal harekete geçilmesi ehemmiyet göstermektedir.

Ayrıca kayıp çocuklarımız için bilgi vermek isteyenler bize bu numaralardan ulaşabilir:

Av. Zişan Özaydın: 0543 725 61 08

Av. Züleyha Kılıç: 0507 696 13 44"

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