Bakanlıktan alınan Mehmet Özhaseki’nin ne yapacağı belli oldu. Siyaseti de bıraktı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bakanlık görev süresinin sona ermesinin ardından memleketi Kayseri'ye döndü.

Özhaseki ile beraber Kayseri'ye giden AKP Kayseri Milletvekili ve TBMM Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ı Kayseri Havalimanı'nda Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, partililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Özhaseki, "Yolun sonuna geldik. Her şeyin bir başlangıcı ve bir sonu vardır. Hayat da böyle. Göz açıp kapayıncaya kadar her şey bitiyor ve sonra Tanrı'nın huzuruna gidiyorsunuz. Bizim serüvenimiz 1994'te başladı. O günler zordu, Kayseri'nin birçok sıkıntısı vardı. Birçok arkadaşımızla omuz omuza verdik ve yaklaşık 21 yıl süren büyük bir mücadele verdik. Çok şükür, şehrimize hizmet ettik. Daha sonra Cumhurbaşkanımızın davetiyle Ankara macerası başladı. Bakanlık dönemi zorluydu, 'Çukur' eylemleri vardı. Ardından genel başkan yardımcılığı ve deprem döneminde mücadelemizi sürdürdük" şeklinde konuştu.

'ÇOK BÜYÜK PROJELERE İMZA ATTIK'

Kayseri'deki ömrünün hizmetle geçtiğini belirten Özhaseki, çok büyük projelere imza attıklarını ve buna herkesin şahit olduğunu söyledi.

“Gece gündüz demeden adeta deli gibi çalıştık” diyen Özhaseki, “Kötülere yol vermedik. Doğru bildiğimiz her işin arkasında durarak mücadelemizi sürdürdük. Özellikle vurgulamak istediğim şu; insanlar bir göreve gelir ve ayrılırlar. Ama oradan başı dik ve gönül rahatlığıyla ayrılmak daha önemlidir. Tanrı'nın huzuruna yüz akıyla gitmek önemlidir. Benim de prensiplerim vardı ve şu ana kadar onlardan taviz vermedim. Tanrı bundan sonra da taviz verdirmesin. Doğruluktan sapmadık” ifadelerini kullandı.

Özhaseki, “Çok şükür bugün aktif siyasi hayatımızı noktalıyoruz" dedi.

"PAZARTESİ DİLEKÇEMİZİ VERİYORUZ"

Memleketi Kayseri'ye döndüğünü ve burada yaşamaya devam edeceğini söyleyen Mehmet Özhaseki, "Milletimizden helallik istiyorum. Benim her türlü hakkım helal olsun. Geçmişe baktığımda vicdanımı sızlatan bir kötülük yapmadığım gibi, hizmetle dolu bir ömrü görmenin mutluluğu içindeyim. Buraya kadar gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Kayseri'mizde olacağız. Burası bizim baba ocağımız. Hafta başında pazartesi günü vakıf kuruluşu için dilekçemizi veriyoruz. Aile vakfımızı kuruyoruz” diye konuştu.

"YENİDEN VAKIF HİZMETLERİNE DÖNÜYORUM"

Özhaseki konuşmasının sonunda ise yeni yol haritasını açıkça belirterek, “Burada öğrencilere, özellikle kimsesiz, yetim ve gariplere burs vereceğiz. Eğitimlerine devam etmeleri için elimizden geleni yapacağız. Zaten vakıf hizmetlerinden gelmiştim, yeniden vakıf hizmetlerine dönüyorum. İnşallah böylece ömrümüzü tamamlarız" dedi.