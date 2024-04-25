Bakanlıktan bu ürünler için flaş karar. Son tarih de açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın arı ürünleriyle ilgili kararı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Yürürlüğe giren karara göre, edilen arı ekmeği, arı poleni, arı sütü, ham propolis, propolis, toz arı sütü ve kurutulmuş polen gibi arı ürünlerine ilave madde eklenmeyecek.

Bu ürünlerin sahip olması gereken özellikleri de açıklandı. Arı ürünlerinde Türk Gıda Kodeksi'nin ilgili kararı uygulanacak.

Karara göre bu ürünlerde aroma vericiler ve gıda bileşenleri kullanılmayacak.

Propolis tek başına sadece piyasaya sunulacak. Ham propolis de doğrudan tüketiciye verilmeyecek.

Ürünler, 8 derece ve altı sıcaklıklarda korunacak.

Piyasaya sunulan gıdalar ise en son 31 Aralık 2025 tarihine kadar piyasada kalabilecek.