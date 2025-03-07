Bakanlıktan "gereksiz itlaf" iddialarına açıklama: Yalan bilgiler verildi!

Genel Müdürlük, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Tunceli'de 2 bin yerli ırk yumurtlayan tavuğun gerekçesiz şekilde itlaf edildiği" şeklinde sosyal medyada dolaşıma sokulan paylaşımların "tamamen dezenformasyondan ibaret olduğu" ve "kamuoyuna yalan bilgiler verdiği" ifade edilen açıklamada, hayvan hastalıklarının bulaşmasında kontrolsüz kanatlı hayvan hareketlerinin büyük etkisinin olduğu, bu noktadan hareketle Bakanlık olarak vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları için kanatlı hayvan sevkiyatlarında denetimlerin ve çalışmaların sıfır toleransla sürdürüldüğü vurgulandı.

Sosyal medyada dolaşıma sokulan konuyla ilgili bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: