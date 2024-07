Bakanlıktan ithal et sorusuna yanıtsız yanıt. ‘Bakanlık et baronlarını sır gibi saklıyor’ iddiası

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) ithal etleri üzerinden yapılan büyük vurgunu kamuoyuna duyurarak dikkatleri üzerine çekti.

Öztürkmen, konuyu Meclis gündemine taşıyarak Tarım ve Orman Bakanlığı'na ithal etlerin hangi büyük firmalar arasında paylaştırıldığını sordu.

Öztürkmen, yaptığı açıklamada, "Vatandaş ucuz et yiyecek propagandasıyla başlatılan et ithalatı, et fiyatlarını düşürmediği gibi et baronlarının kasasını dolduruyor. ESK'nın kilosu 4 dolara (128 TL) ithal ettiği canlı hayvanlar, soframıza en ucuz haliyle 550 TL'ye geliyor" ifadelerini kullandı.

ET İTHALATINDA BÜYÜK VURGUN

CHP'li Öztürkmen, et ithalatında kurulan vurgun çarkıyla aradaki yüzde 300'lük kârın et baronlarının cebine indiğini belirtti. "Vatandaş yine kasabın, marketin önünden geçemiyor” diyen Öztürkmen, şöyle konuştu: “Karkas et simsarları ESK'dan kilosu ortalama 250 TL'den topladıkları onlarca TIR eti, vatandaşa ucuz fiyatla satmak yerine, el altından et tüccarlarına dağıtıyor. İşini dürüstçe yapan firmalar durumdan hem şikayetçi hem mağdur"

BAKANLIĞA NET SORULAR

Öztürkmen, Meclis gündemine taşıdığı soru önergesiyle, ESK'nın bağlı olduğu Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan şu soruların yanıtını istedi:

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Et ve Süt Kurumu tarafından 01.05.2023 ile 01.05.2024 tarihleri arasında yurtdışından kaç ton et ve canlı hayvan ithalatı yapılmıştır?

İthal edilen et ve canlı hayvanlar kilogram bazında hangi fiyatlara alınmıştır? Bunlar Türkiye'de alıcılara kaç liradan satılmıştır?

İthal edilen etler ve canlı hayvanlar Türkiye'de hangi şirketlere ne kadar ve kaç liradan satılmıştır?

İthal etlerin ne kadarı marketlere ne kadarı dağıtıcı/aracı şirketlere satılmıştır?

Canlı hayvan ithalatına izin verilen şirketler hangileridir, bunlar kaç ton et ve canlı hayvan ithalatı yapmıştır?

BAKANLIKTAN YANITSIZ YANIT

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gelen yanıtta, sorulara net bir cevap verilmedi. Bakan İbrahim Yumaklı imzalı cevap metninde, "ESK tarafından kurum satış mağazalarının yanı sıra Tarım Kredi Kooperatifleri Marketleri, İstanbul, Ankara ve Bursa'da bulunan PERDER üyesi zincir marketler, yemek sanayicileri ve ülke genelindeki kasaplar aracılığıyla ithal taze karkas et satışı gerçekleştirilmektedir" denildi.

"BAKANLIĞIN İŞİ BİR AVUÇ ET BARONUNU ZENGİN ETMEK DEĞİL"

Öztürkmen, Bakanlığın yanıtını eleştirerek, "ESK'nın ithal ettiği ucuz etleri ve canlı hayvanları hangi büyük firmalar arasında pay ettiğini ve bunlara kaç liradan satıldığını sır gibi saklıyorlar. Yapılan devasa ithalatlar vatandaşa ucuz et sağlamıyor ancak bir avuç et baronunu daha da zengin ediyor" dedi.

CHP'li vekil, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın görevinin, et patronlarını daha da zengin etmek değil, vatandaşın ucuz ete erişimini sağlamak olduğunu belirtti. Öztürkmen, "Tahminlere göre, son dört ayda ithal et ve canlı hayvana 1 milyar dolar, yani yaklaşık 34 milyar TL ödendi. Yabancı çiftçiye bayram ettirdik. Bu kaynağı yerli üreticimize destek olarak aktarmayı planlamadık! Hem yerli üretimi baltalayan hem de vatandaşımızı pahalı ete mahkûm eden bu büyük vurgunun ve vurguncuların peşindeyiz ve sonuna kadar gideceğiz" diye konuştu.

.