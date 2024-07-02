Marketlerde yeni dönem. Artık müşteriler de görebilecek

Tarım ve Orman Bakanlığının, gıda işletmelerinin denetim durumunun tüketicilerce takip edilmesine fırsat sunan karekod uygulamasının kullanımına başlandı. Tüketiciler, "Tarım Cebimde" uygulamasından karekodları sorgulayarak işletmelere ait bilgilere erişebilecek.

YENİ UYGULAMA HAYATA GEÇİRİLDİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın daha önce duyurduğu, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşması içiğn gıda işletmelerinin denetim durumunun takip edilmesine fırsat veren "Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulaması" için start verdi.

Bakanlık tarafından hazırlanan ve her bir işletmeye özel karekod içeren görsel, gıda işletmelerince, gönüllü olarak, https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden indirilip tüketicilerin görebileceği yerlerde yer alacak.

Tüketiciler de görsel üzerindeki karekodu mobil cihazlarına indirdikleri "Tarım Cebimde" uygulamasından taratarak işletmeye ait kayıt/onay numarası, ünvan, adres ve işletmede yapılan en son denetim tarihine kadar tüm bilgilere erişim sağlayabilecek.

Söz konusu uygulamayla, tüketicilerin menfaatlerinin en üst düzeyde korunması ve Bakanlığın gerçekleştirdiği resmi kontrollerin görünürlüğünün artırılması amaçlanıyor.

"TARIM CEBİMDE" DENETİM VERİSİNE DE ERİŞEBİLECEK

Gıda işletmecileri, https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresindeki menüden "İşletme Karekod Oluşturma" linki ile uygulamaya dahil olabilecek.

Gerçek kişi işletmeleri için iş yeri sahibinin kimlik ve işletme kayıt/onay numarası, tüzel kişi işletmeleri için de vergi ve işletme kayıt/onay numarası verileri girilip sorgulama yapılarak işletmenin karekod içeren belgesi oluşturulacak.

İşletmeler hazırlanan belgenin çıktısını alarak tüketicilerin görebileceği bir yerde sergileyebilecek.

Tüketiciler de işletmelerin denetim bilgilerini telefonlarına indirdikleri "Tarım Cebimde" mobil uygulamasından görebilecek, uygulamanın "Gıda Kontrol" menüsü altındaki "İşletme Denetim Sorgulama" kısmından, ​açılan kamerayı işletme görseli üzerindeki karekoda yaklaştırarak sorgulayabilecek.