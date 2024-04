Et ve Süt Kurumu zam yapmadan önce 57 tır et hangi zincir markete satıldı?. Korkunç iddia

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Et ve Süt Kurumu (ESK) yaptığı açıklamada et satış fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yaptığını duyurdu.

Enflasyon ve ekonomik krizinde etkisiyle vatandaşlar ete ulaşamaz oldu. Vatandaşların et alamayacak duruma gelmesi kasap dükkanlarını boş bıraktı.

Tarım ve ekonomi yazarı Sadettin İnan, 18 Nisan tarihinde sosyal medya hesabı X’den çarpıcı iddialarda bulundu.

İnan yaptığı paylaşımda, "Vatandaşa satılan ete bugün yüzde 25 zam yapan ESK'nın diğer yandan birilerine kurulan yolsuzluk düzeneği ile ithal et üzerinden nasıl büyük kazanç sağladığını, büyük bir et firması ile ESK Genel Müdürü'nün neden birbirine girdiğini yarın detaylı bir şekilde paylaşacağım” ifadelerini kullandı.

“ET SATIŞI DÜŞÜYOR FİYATI YÜKSELİYOR”

Katıldığı canlı yayında Et ve Süt Kurum mağazalarının önünde vatandaşların uzun kuyruklar oluşturduğunu belirten İnan, 85 yaşındaki vatandaşların et almak için saatlerce sıra beklediğini, kuyruk öncesinde isimlerin kağıda yazıldığını sıra gelirse anca 1 kilogram et alabildiğini, kimsenin de bu kepaze duruma 'Ne oluyor?' diye sormadığını belirtti. İnsanları bu duruma getirenlerin hesap vermesi gerektiğini söyleyen İnan, maalesef kimsenin hesap sormadığını belirterek, “Et satışı düşüyor, fiyatı yükseliyor” ifadelerini kullandı.

“HERŞEY KAPALI KAPILAR ARDINDA HALLOLUYOR”

Et ve Süt Kurumunun piyasanın devam etmesi için çok sayıda hayvan ithal ettiğini söyleyen İnan, Et ve Süt Kurumun bunu belirli firmalara verdiğini, kime verildiğinin bilinmediğini, hepsinin kapalı kapılar ardından hallolduğunu iddia etti.

HAYVANI DAHA DÜŞÜK FİYATTAN ET FİRMASINA VERİYORLAR

Gelen bir canlı hayvanı daha düşük fiyattan et firmasına verdiklerini belirten İnan, İthal ettikleri 400 TL'de eti 230 TL'den verdiklerini belirterek, “Bunun karşılığında kıyma ve kuşbaşını şu fiyattan satacaksınız diyorsunuz” ifadelerini kullandı.

"BİR MARKET ZİNCİRİNE 57 TIR ET VERİLDİ"

Konuyla ilgili burnuna pis kokular geldiğini belirten İnan, “İstanbul'da bir market zincirine bir buçuk ay içerisinde 57 tır et verilmiş. Bu eti ne zaman sattı, gerçekten belirlenen fiyattan mı sattı yoksa el altından başkalarına farklı fiyattan mı satıldı? Hiçbir denetim yok. Bu etin nereye gittiğini takip etmiyorlar. Bu etler gerçekten vatandaşa ESK'nin belirlediği fiyattan mı satıldı? Yoksa el altından başka yerlere mi satıldı?” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Et ve Süt Kurumu (ESK), mağazalarında daha önce 229 liradan satılan kıyma fiyatları 279 liraya, 259 liradan satılan Kuşbaşı et fiyatları ise yüzde 23 oranında zamma uğrayarak 319 liraya çıktı.

Sığır Biftek etinin fiyatı 325 liradan, 405 lira seviyesine yükselirken, pirzola etin fiyatı ise 380 liradan, 450 lira seviyesini gördü. Bonfilenin fiyatı da 540 liradan 600 lira seviyesine yükseldi.