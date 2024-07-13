Bakanlıktan İzmir ve Mersin'deki hekimlere ilişkin açıklama

Kaynak: İHA
Bakanlıktan İzmir ve Mersin'deki hekimlere ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığı, İzmir'de yaşamını yitiren ve Mersin'de yoğun bakımda tedavi gören doktorlarla ilgili bir açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığı, İzmir'de hayatını kaybeden hekim U.A. ve Mersin'de yoğun bakımda tedavi gören hekim Z.S.Ç. hakkında araştırma ve soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakanlık, bu iki sağlık çalışanının durumuyla ilgili derin üzüntü içinde olduklarını belirtti. Açıklamada, "Öncelikli görevimiz halkımızın sağlığını korumaktır. Bu görevin gerekliliklerini yerine getirmek, sağlık çalışanlarımızın iyiliğini ve sağlığını korumakla mümkündür. Bu kapsamda, büyük sağlık camiamızın her bir ferdinin iyiliğini ve sağlığını korumak için kararlı bir şekilde çalışmalıyız" denildi.

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Ayrıca, konuya ilişkin detayların açıklığa kavuşturulması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi için üst düzey görevlendirmeler yapıldığı belirtildi. Bir genel müdür ve bir Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) üyesinin sorumluluğunda yürütülecek olan araştırma ve soruşturma süreçleri hakkında kamuoyuna detaylı bilgi verileceği ifade edildi. İzmir'de hayatını kaybeden sağlık çalışanına Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilenirken, Mersin'de tedavisi devam eden sağlık çalışanının durumunun hassasiyetle takip edildiği vurgulandı.

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