Bakanlıktan "koruma altındaki çocuğun ölümü" hakkında açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koruma altındaki bebeğin hayatını kaybetme nedeninin genetik veya metabolik hastalıktan kaynaklı olabileceğini açıkladı. Açıklamada ayrıca bebeğin vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı bildirildi.

KAYNAK: AA
Bakanlıktan "koruma altındaki çocuğun ölümü" hakkında açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, koruma ve bakım altındaki A.K'nin hayatını kaybetmesine ilişkin haberler yer aldığı belirtildi.

"GEREKLİ İLK TEDAVİ YAPILDI"

Ailesinin talebi üzerine A.K'nin 20 Ağustos'ta bakanlığa bağlı kuruluşa teslim edildiği, savcılık talimatı ile koruma altına alındığı aktarılan açıklamada, 27 Ağustos'ta ise A.K'nin, karın ağrısı ve kabızlık şikayetleri üzerine kurum hemşiresine bilgi verildiği, sağlık personeli tarafından gerekli ilk tedavinin yapıldığı ifade edildi.

İilk tedaviye rağmen A.K'nin, hastalık halinin devam etmesi üzerine hastaneye sevk edildiği ve hastanede bir gün müşahede altında tutulduğu bildirildi.

"KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ"

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen A.K'nin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hastanede A.K'nin vefatının genetik veya metabolik bir hastalıktan kaynaklı olabileceği belirtilerek otopsi yapılmıştır. Ailenin, A.K'nin vefatının ardından kurumumuzu suçlayıcı iddiaları üzerine kamera kayıtları incelenmiş olup, herhangi bir ihmalin söz konusu olmadığı görülmüştür. Haberlerde iddia edildiği gibi çocuğumuzun vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmamıştır. Yaşanan vefatın derin üzüntüsünü paylaşarak, sürecin yakından takipçisi olacağımızı ve soruşturmanın titizlikte sürdüğünü kamuoyunun bilgisine sunarız."

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