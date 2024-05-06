Bakanlıktan kulis bilgisi geldi! 27 belediyeye kayyum geliyor

Kaynak: Hürriyet
Bakanlıktan kulis bilgisi geldi! 27 belediyeye kayyum geliyor
İçişleri Bakanlığı’nın 27 DEM’li belediye için kayyum çalışmalarının olduğu iddia edildi.

31 Mart’ta seçimi kazanan 27 DEM’li belediye başkanı hakkında soruşturma ve yargılama olduğu öğrenildi.

Hürriyet’ten Nedim Şener’in aktardığı bilgilere göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’in imzasıyla DEM Parti'nin yönetici, üye ve bağlı belediyelerine yönelik soruşturmalar hakkında bilgi istendiği belirtildi.

İLK ADIM ATILMIŞ OLDU

Şener, "Yani daha önce kapatılan PKK terör örgütünün partilerinin devamı olan PKK/DEM parti hakkında da kapatma davası için ilk adım atılmış oldu" dedi.

DEM Parti'nin seçim kazanan 78 belediye başkanından 27'si hakkında soruşturma ve kovuşturma bulunduğunu yazan Şener, şöyle devam etti:

"KAYYUM ATANMASINI ZORUNLU HALE GETİRİYOR"

"Haklarında kesinleşmiş hüküm bulunmayan yani soruşturma ve kovuşturma devam eden bu kişiler Adli Sicil Belgesi temiz çıktığı için seçime girebildiler. Ancak seçime girmelerinde yasal engel olmamasına rağmen haklarında terör örgütü suçlarından dolayı soruşturma ve kovuşturma devam ettiği için bu durum Anayasa’nın 127. maddesi ve Belediye Kanunu’nun 45 ve 46. maddesince İçişleri Bakanlığı’na kayyum atanmasını zorunlu hale getiriyor.

"BAKANLIĞI ÇALIŞMALARI DA DEVAM EDİYOR"

Kısacası, kesinleşmiş hüküm olmadığı için seçime girme hakkı bulunan bu 27 PKK/DEM’li belediye başkanının hakkında soruşturma ve yargılama devam ettiğinden dolayı İçişleri Bakanlığı tarafından Anayasa ve Belediye Kanunu’na göre kayyum atanması yasal zorunluluk. Bakanlığın çalışmaları da devam ediyor."

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