Bakanlıktan Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi açıklaması

Kaynak: AA
Bakanlıktan Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için bu ay toplam 1 milyar 63 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.

SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini ifade eden Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını kaydetti.

Bakan Göktaş, aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini vurgulayarak, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için ekim ayına yönelik toplam 1 milyar 63 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık." açıklamasında bulundu.

Son Haberler
Antalya’da otel çalışanlarını taşıyan servis araçları çarpıştı! 13 yaralı
Antalya’da otel çalışanlarını taşıyan servis araçları çarpıştı! 13 yaralı
Rögar kapağı hırsızları tutuklandı
Rögar kapağı hırsızları tutuklandı
Kahverengi kokarcaya karşı eş zamanlı mücadele
Kahverengi kokarcaya karşı eş zamanlı mücadele
İYİ Parti'de sağ yumruklar sıkıldı!
İYİ Parti'de sağ yumruklar sıkıldı!
Edirne’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Edirne’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı